Biden odtajnił dane wywiadowcze dotyczące rosyjskiej inwazji

Powodem decyzji amerykańskiego przywódcy jest chęć rozwiania "sceptycyzmu" partnerów i sojuszników Stanów Zjednoczonych, którzy w ostatnim czasie zaczęli poddawać w wątpliwość ustalenia amerykańskiego wywiadu dotyczące okoliczności rosyjskiego ataku. Odtajnione dane będą pochodziły z okresu poprzedzającego inwazję na Ukrainę, a więc sprzed 24 lutego.

– Kiedy nasi decydenci, po otrzymaniu informacji wywiadowczych, rozpoczęli rozmowy z sojusznikami, zderzyli się ze ścianą sceptycyzmu – powiedziała Dyrektor Wywiadu Narodowego Avril Haines podczas poniedziałkowej konferencji poświęconej cyberbezpieczeństwu.

– W konsekwencji prezydent Biden wrócił do nas i powiedział, że musimy odtajnić jak najwięcej informacji, by zapewnić, że pozostali będą wiedzieli tyle, co my. Dzięki temu mieliśmy ponownie wrócić do bardziej konstruktywnych rozmów na temat zaplanowania odpowiedzi na rosyjską inwazję – dodała.

Rosyjska inwazja

Począwszy od pierwszych dni, kiedy wojska rosyjskie zaczęły gromadzić się na granicy z Ukrainą, administracja Joe Bidena selektywnie odtajnia i udostępnia informacje wywiadowcze związane z wojną Rosji na Ukrainie, zarówno organizacjom medialnym, jak i sojusznikom. Podejście to ma na celu globalną walkę z rosyjską propagandą i zapewnienie jednolitego obrazu konfliktu między partnerami i sojusznikami USA.

Haines powiedziała w poniedziałek, że Stany Zjednoczone "podzieliły się mnóstwem informacji ze swoimi sojusznikami i partnerami", rozwijając przy tym "mechanizm dzielenia się”, który można wykorzystać w przyszłości.

Jak twierdzi CNN, Stany Zjednoczone miały dość solidny wgląd w rosyjskie ministerstwo spraw zagranicznych i wojsko w okresie przed rozpoczęciem inwazji na Ukrainę. Wielu z inwigilowanych urzędników było zaangażowanych w przygotowania inwazji, co zapewniło Stanom Zjednoczonym lepszy niż zwykle wgląd w rosyjskie planowanie.

Jednak wywiad USA nie był w stanie dotrzeć do prezydenta Rosji Władimira Putina i najwyższych rangą urzędników rosyjskich, którzy sami są zazwyczaj odizolowani od agentów niższego szczebla wykonujących rozkazy Kremla.

