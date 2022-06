Putin odwołał tradycyjne wydarzenie. Pierwsza taka sytuacja od 18 lat

Tzw. maraton był co roku transmitowany w rosyjskiej telewizji publicznej. Podczas programu prezydent Putin odpowiadał na pytania dzwoniących obywateli kraju.

Jak przekazał w środę portal RMF24.pl, w tym roku wydarzenie nie odbędzie się.

Przerwana tradycja

O fakcie przerwania rosyjskiej tradycji poinformował rzecznik prasowy Kremla Dmitrij Pieskow. Jak podał, nie będzie też rozmów przywódcy Federacji Rosyjskiej z mieszkańcami i żołnierzami z rejonu Donbasu. – Rutynowe przygotowania są w toku – oznajmił Pieskow. Jednak przyznał, że nie wiadomo jeszcze, kiedy wydarzenie mogłoby się odbyć.

Rozmowy Władimira Putina z obywatelami Rosji odbywały się do tej pory nieprzerwanie od 2004 roku. Według wcześniejszych doniesień biura prasowego Kremla, w tym roku tzw. maraton telefoniczny miał się odbyć w dniach 15-18 czerwca podczas Międzynarodowego Forum Ekonomicznego w Petersburgu.

Policzone dni?

Podczas ostatniej rozmowy w programie "World at One" na antenie BBC Radio 4 były oficer brytyjskiego wywiadu Christopher Steele powiedział, że gdy zachodnie sankcje wobec Rosji, w szczególności te dotyczące embarga na surowce energetyczne, zaczną w pełni obowiązywać, to "dni Putina" mogą okazać się "policzone”. Steel to autor książek. W latach 2006-2009 w centrali MI6 kierował komórką zajmującą się kwestiami rosyjskimi. W 2009 roku został współzałożycielem Orbis Business Intelligence, czyli londyńskiej prywatnej firmy wywiadowczej.

Twierdzenia Steela to kolejny z głosów wskazujących na możliwe trudne położenie prezydenta Rosji Władimira Putina. W światowych mediach pojawiły się pogłoski, że stan zdrowia rosyjskiego przywódcy pogarsza się w ostatnich miesiącach, a jego twarz wydaje się coraz bardziej spuchnięta.

