Ławrow otrzymał amerykańską wizę. Może lecieć na szczyt ONZ

20 września rozpoczyna się "tydzień wysokiego szczebla", otwierający 77. sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Udział w nim zgodnie z tradycją biorą przywódcy państw i ministrowie. Jeszcze do niedawna amerykańskiej wizy nie otrzymał żaden z 56 członków rosyjskiej delegacji. Stany Zjednoczone napominał w oficjalnym piśmie stały przedstawiciel Rosji przy ONZ.

Teraz się to zmieniło. "Dziś wizy otrzymali Ławrow i szereg osób, które będą mu towarzyszyć" – podała agencja Interfax, powołując się na rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Już wcześniej Moskwa oskarżyła Stany Zjednoczone o próbę zablokowania pełnego udziału Rosji w zgromadzeniu ogólnym poprzez opóźnianie przyznania Rosjanom wiz na wyjazd.

Kreml przekazał we wtorek, że Stany Zjednoczone "naruszają swoje zobowiązania", nie wydając wiz dla pełnej delegacji Rosji. Zapowiedziano, że zostaną podjęte kroki, by rozliczyć zarówno ONZ, jak i USA z tej sytuacji.

USA naginają zasady?

Zgodnie z "porozumieniem w sprawie siedziby" ONZ z 1947 r. Stany Zjednoczone są zobowiązane do umożliwienia dostępu do Organizacji Narodów Zjednoczonych zagranicznym dyplomatom. Do tej pory Waszyngton twierdził, że może odmówić wizy z trzech powodów - zagrożenia bezpieczeństwa, terroryzmu i polityki zagranicznej.

"Co roku rozpatrujemy setki wniosków o wizy dla delegatów Federacji Rosyjskiej na wydarzenia ONZ" – powiedział Reutersowi rzecznik Departamentu Stanu Ned Price. Dodał, że wnioski należy składać jak najwcześniej, by zapewnić terminowość ich rozpatrzenia: –Jest to szczególnie ważne ze względu na nieuzasadnione działania Rosji przeciwko naszej ambasadzie w Moskwie, które znacząco ograniczyły nasz personel, a co za tym idzie – zdolność do rozpatrywania wiz.

