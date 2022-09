Erdogan wskazał, jak musi zakończyć się wojna na Ukrainie

Podczas swojego przemówienia na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ w Nowym Jorku Erdogan powiedział, że „wojna nigdy nie będzie triumfem" oraz, że "nie będzie przegranych w sprawiedliwym procesie pokojowym”. Prezydent Turcji wezwał świat do poparcia „pokojowych inicjatyw Turcji mających na celu rozstrzygnięcie tego sporu raz na zawsze”.

– Potrzebujemy godnego wyjścia z tego kryzysu. A jest to możliwe tylko dzięki rozwiązaniu dyplomatycznemu, które jest racjonalne, sprawiedliwe i możliwe do zastosowania – powiedział.

Wysiłki Turcji

Prezydent Turcji chwali działania swojej dyplomacji, podkreślając, że Ankara czyni starania, aby zakończyć wojnę, a inne kraje powinny się przyłączyć do tych działań.

– Podejmujemy ogromne wysiłki, aby sprawić, że wojna zostanie sfinalizowana poprzez ochronę integralności terytorialnej i suwerenności Ukrainy raz na zawsze– powiedział Erdoğan, dodając, „chcielibyśmy wystosować apel do wszystkich organizacji międzynarodowych i krajów świata do wspierania pokojowych inicjatyw Turcji w celu rozwiązania tego sporu".

Erdogan przywołał zawarcie porozumienia zbożowego, które umożliwiło eksport zbóż z Ukrainy i oddaliło widmo głodu w wielu krajach Afryki i Azji. Przypomnijmy, że turecki prezydent odegrał kluczową rolę w wynegocjowanym przez ONZ porozumieniu między Moskwą a Kijowem o wznowieniu dostaw zboża z czarnomorskich portów na Ukrainie.

Rosyjskie referenda

Erdogan zabrał także głos w sprawie referendów dotyczących przyłączenia okupowanych terytoriów Ukrainy do Rosji. Polityk podkreślił priorytet ochrony integralności terytorialnej Ukrainy.

We wtorek w obwodach chersońskim i zaporoskim oraz na terytorium kontrolowanym przez prorosyjskich separatystów sojusznicy Kremla ogłosili zamiar przeprowadzenia referendów w sprawie przyłączenia zajętych terytoriów Ukrainy do Rosji już pod koniec tego tygodnia. Głosowania maja potrwać od 23 do 27 września.

Światowi politycy potępili zamiar przeprowadzenia referendów. Przedstawiciel Białego Domu zapowiedział, że USA nigdy nie uznają wyników głosowań. Z kolei prezydent Andrzej Duda nazwał inicjatywę Kremla "kpiną z demokracji".

