Afganistan: Talibowie wprowadzają zakaz studiowania dla kobiet

Rząd talibów zawiesił kształcenie uniwersyteckie dla wszystkich studentek w Afganistanie. Wtorkowa decyzja dodatkowo ogranicza dostęp afgańskich kobiet do formalnej edukacji, ponieważ wcześniej zostało im już odebrano prawo uczęszczania do większości szkół średnich.

Rzecznik afgańskiego Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego potwierdził CNN wprowadzenie nowego prawa. W liście opublikowanym przez resort napisano, że decyzja została podjęta na posiedzeniu gabinetu, a zarządzenie wejdzie w życie natychmiast.

Ograniczanie praw kobiet

Dziewczętom zabroniono powrotu do szkół średnich w marcu, po tym jak talibowie nakazali zamknięcie szkół dla dziewcząt zaledwie kilka godzin po tym, jak miały zostać ponownie otwarte po wielomiesięcznym zamknięciu nałożonym po przejęciu władzy w sierpniu 2021 r.Organizacja Human Rights Watch skrytykowała zakaz, nazywając go „haniebną decyzją, która narusza prawo kobiet i dziewcząt w Afganistanie do edukacji”.

„Talibowie każdego dnia dają do zrozumienia, że nie szanują podstawowych praw Afgańczyków, zwłaszcza kobiet” – napisano w oświadczeniu.

Stany Zjednoczone potępiły „w najostrzejszych słowach” decyzję talibów – powiedział ambasador USA Robert Wood, zastępca przedstawiciela ds. specjalnych spraw politycznych, w oświadczeniu wygłoszonym na konferencji Rady Bezpieczeństwa ONZ.

– Talibowie nie mogą oczekiwać, że będą pełnoprawnymi członkami społeczności międzynarodowej, dopóki nie będą szanować praw wszystkich Afgańczyków, zwłaszcza praw człowieka i podstawowych wolności kobiet i dziewcząt. Będziemy nadal współpracować z tą Radą, aby mówić jednym głosem w tej sprawie – dodał.

Talibowie, którzy rządzili Afganistanem od 1996 do 2001 roku, kiedy inwazja kierowana przez Stany Zjednoczone odebrała im władzę, historycznie traktowali kobiety jak obywatelki drugiej kategorii, narażając je na przemoc i przymusowe małżeństwa.

Po przejęciu władzy w Afganistanie w zeszłym roku talibowie próbowali stworzyć bardziej umiarkowany wizerunek, aby zyskać międzynarodowe poparcie.

