Amerykanie ostrzegali Zełenskiego. Prezydent Ukrainy im nie wierzył

Szczegóły tego spotkania są przedstawione w mającej ukazać się książce Chrisa Whipple'a poświęconej prezydenturze Joe Bidena ("The Fight of His Life: Inside Joe Biden's White House" ("Walka jego życia: w Białym Domu Joe Bidena").

Business Insider, powołując się na fragmenty tej książki, podał, że dyrektor CIA Bill Burns spotkał się z Wołodymyrem Zełenskim podczas tajnej podróży do Kijowa przed rosyjską inwazją w zeszłym roku i ostrzegł ukraińskiego prezydenta przed planowanym przez Moskwę zamachem na jego życie. Zełenski miał być zaskoczony i podawać w wątpliwość informacje amerykańskich służb.

"W tym czasie, w styczniu 2022 roku, Zełenski odrzucił pomysł, że Rosjanie przeprowadzą niesprowokowaną inwazję na Ukrainę i sugerował, że publiczne ostrzeżenia Ameryki wywołują panikę. (...) Zełenski wyraził również obawy, że takie ostrzeżenia będą miały negatywny wpływ na ukraińską gospodarkę i podkreślił, że Kijów jest przyzwyczajony do zagrożeń ze strony Rosji" – pisze Whipple.

Biden wydał polecenie szefowi CIA. "To otrzeźwiło Zełenskiego"

Autor książki, która ujrzy światło dzienne we wtorek, ustalił, że prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden polecił szefowi CIA, aby podzielił się z Zełenskim "dokładnymi szczegółami rosyjskiego spisku". "To natychmiast zwróciło uwagę Zełenskiego; był zaskoczony, otrzeźwiony tą wiadomością" – informuje Business Insider.

Amerykańskie dane wywiadowcze były tak szczegółowe, że pomogły siłom bezpieczeństwa Zełenskiego udaremnić dwa oddzielne rosyjskie zamachy na jego życie.

Według przecieków z książki, podczas wizyty w biurze prezydenta Ukrainy Burns podzielił się również "planem inwazji Putina", aby pomóc Zełenskiemu przygotować się do wojny. Szef CIA przedstawił rosyjskie plany desantu na lotnisko Antonowa na północ od Kijowa i wykorzystania go jako miejsca postoju do ataku na ukraińską stolicę.

Czytaj też:

Putin wyznaczył datę zajęcia całego Donbasu. "Gierasimow otrzymał rozkaz"