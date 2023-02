Putin ostrzega: Rosja ma czym odpowiedzieć. Reakcja będzie ostra

W swoim wystąpieniu wygłoszonym w Wołgogradzie z okazji 80. rocznicy zwycięstwa Armii Czerwonej w bitwie pod Stalingradem, Putin skomentował dostawy zachodniego sprzętu na Ukrainę. Dokonał porównania z wydarzeniami z 1943 r., przekonując, że Rosji ponownie zagrażają niemieckie czołgi.

– Ci, którzy spodziewają się pokonać Rosję na polu bitwy, najwyraźniej nie rozumieją, że współczesna wojna będzie dla nich zupełnie inna – powiedział rosyjski prezydent, dodając, że "użycie pojazdów opancerzonych nie zakończy sprawy".

Putin: Reakcja Rosji będzie ostra

Dalej mówił, że Rosja po raz kolejny jest zmuszona do "odparcia agresji kolektywnego Zachodu". – Niewiarygodne, ale prawdziwe: znowu zagrażają nam niemieckie czołgi Leopard z krzyżami na pokładzie – oświadczył.

Jednocześnie zaznaczył, że Rosja nadal ma wielu przyjaciół na całym świecie, w tym w Ameryce Północnej i Europie.

Według niego "siły, które prowadzą niewypowiedzianą wojnę z Rosją, spotkają się z ostrą reakcją". – Nie wysyłamy naszych czołgów do ich granic, ale mamy czym odpowiedzieć – ostrzegł Putin.

Podkreślił również, że "nazizm w swojej nowoczesnej postaci stanowi zagrożenie dla Rosji".

Ukraina dostanie czołgi Abrams i Leopard

26 stycznia Stany Zjednoczone i Niemcy ogłosiły, że dostarczą Ukrainie 31 czołgów Abrams M1 i 14 czołgów Leopard 2. Dodatkowo Berlin wydał zgodę na reeksport swoich czołgów do Kijowa przez państwa trzecie. Według ministra obrony RFN Borisa Pistoriusa pierwsze leopardy trafią na Ukrainę za 3-4 miesiące.

Cała zachodnia koalicja pancerna ma obejmować co najmniej 10 krajów europejskich, w tym Polskę. Ambasador Ukrainy we Francji Wadym Omelczenko powiedział, że sojusznicy obiecali Ukrainie 321 ciężkich czołgów. – Potrzebujemy tej pomocy tak szybko, jak to możliwe – podkreślił.

Premier Mateusz Morawiecki poinformował w zeszłym tygodniu, że oprócz zapowiadanej dostawy 14 Leopardów, Polska przekaże Ukrainie również czołgi PT-91 Twardy. W sumie nasz kraj ma dostarczyć Kijowowi kolejnych 60 maszyn. Na samym początku rosyjskiej inwazji Polska jako pierwszy kraj wysłała czołgi Ukrainie, przekazując 250 sztuk.

