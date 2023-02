"Natychmiast podejmiemy działania odwetowe". MSZ Rosji ostrzega Tokio

Polityk odniósł się w szczególności do nowej strategii bezpieczeństwa rządu Japonii, która obejmuje plany rozlokowania broni hipersonicznej na Kiusiu i Hokkaido.

Rosja ostrzega Tokio

– Będziemy uważnie śledzić działania japońskich sił, a w przypadku jakichkolwiek potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa naszych regionów Dalekiego Wschodu, natychmiast podejmiemy kroki odwetowe, zgodnie z doktryną obronną Rosji – powiedział wiceszef rosyjskiej dyplomacji Andriej Rudenko cytowany przez kremlowską agencję informacyjną RIA Novosti.

Japonia intensywnie modernizuje swoje możliwości wojskowe, co zdaniem wiceprzewodniczącego rosyjskiego ministerstwa prowadzi do nasilenia niebezpiecznych działań w pobliżu granic Federacji Rosyjskiej. – W tym zakresie wielokrotnie kierowano zdecydowane protesty do strony japońskiej drogą dyplomatyczną – powiedział.

Japonia się zbroi

W ubiegłym roku Tokio podjęło decyzję o zwiększeniu wydatków na wojsko do 2 proc. PKB. Biorąc pod uwagę potencjał gospodarczy tego państwa, oznacza to silne wzmocnienie w dziedzinie obronności.

Ministerstwo obrony Japonii poinformowało, że do 2026 roku planuje utworzyć dwie nowe jednostki Lądowych Sił Samoobrony i wyposażyć je w broń hipersoniczną, która zostanie rozmieszczona na południowo-zachodniej wyspie Kiusiu oraz na północnej prefekturze Hokkaido.

Przedmiot zainteresowania władz Japonii stanowi rozwój pocisków balistycznych średniego zasięgu. Tokio rozważa możliwość ich stopniowego rozmieszczenia na swoim terytorium, w tym na Hokkaido.

Z kolei "Sankei Shimbun" donosi, że Japonia jest gotowa na rozlokowanie amerykańskich rakiet średniego zasięgu na swoim terytorium, o ile tylko otrzyma zgodę od Waszyngtonu. W chwili obecnej toczy się rozmowa dotycząca systemu uzbrojenia o nazwie Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW) lub amerykańskich taktycznych pocisków manewrujących BGM-109 Tomahawk.

