Wywiad Zachodu zaobserwował niepokojący ruch Rosji przy granicy z Ukrainą

Jak podaje "Financial Times", powołując się na informacje wywiadowcze krążące wśród zachodnich sojuszników, wiele rosyjskich samolotów i śmigłowców pojawiło się ostatnio na lotniskach w pobliżu granic Ukrainy, co może wskazywać, że Rosja przygotowuje się do ich wykorzystania podczas spodziewanej wkrótce ofensywy.

Wysoki rangą urzędnik amerykańskiego Departamentu Obrony powiedział "FT", że rosyjskie siły powietrzne nie zostały jeszcze użyte w wojnie w stopniu, jakiego początkowo oczekiwali zachodni eksperci wojskowi i że należy spodziewać się tego w nadchodzących miesiącach.

Z tego powodu kwestia dostaw na Ukrainę ciężkiego uzbrojenia, w tym myśliwców, nieco zeszła na dalszy plan – ocenia "The Moscow Times". Priorytetem dla krajów NATO jest teraz jak najszybsze dostarczenie Kijowowi systemów obrony powietrznej i amunicji. W tym tygodniu Stany Zjednoczone planują ujawnić kolejny pakiet pomocy wojskowej, który ma obejmować głównie właśnie takie rodzaje broni – twierdzą źródła zaznajomione ze sprawą.

Rosja szykuje nową ofensywę. Czy Zachód zdąży z pomocą Ukrainie?

Na rosnące przygotowania do ewentualnego aktywnego użycia sił powietrznych przez Rosję zwrócił uwagę sekretarz obrony USA Lloyd Austin na wtorkowym spotkaniu grupy kontaktowej ds. obrony Ukrainy. Bardzo jasno dał do zrozumienia, że jest mało czasu, aby pomóc Ukraińcom przygotować się do rosyjskiej ofensywy i że mają oni "specyficzne potrzeby".

Rosja dotychczas bardzo mało korzystała z lotnictwa po tym, jak na samym początku inwazji siły ukraińskie odparły desant na lotnisku Antonow w Hostomlu pod Kijowem i zniszczyły kilkanaście helikopterów na lotnisku pod Chersoniem, okupowanym przez wojska rosyjskie w pierwszych dniach agresji.

Eksperci z brytyjskiego Royal Joint Institute for Defence Studies zwracają uwagę, że ukraińska obrona powietrzna działa skutecznie od początku wojny, a rosyjscy piloci, bojąc się zestrzelenia, zaczęli latać na niskich wysokościach, co nie pozwala im właściwie korzystać z dostępnej broni i naraża ich na ostrzał z ziemi.

