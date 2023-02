"Dziwaki". Miedwiediew odpowiada Stoltenbergowi

Putin nie planuje pokoju, Putin planuje więcej wojny – podkreślał podczas konferencji w Monachium sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg.

Ostrzeżenia szefa NATO względem działań Moskwy skomentował były prezydent Rosji, obecnie wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej Dmitrij Miedwiediew.

Miedwiediew o Zachodzie: Dziwaki. Nienawidzą i się boją

Jak stwierdził rosyjski polityk, słowa sekretarza generalnego NATO świadczą o tym, że Zachód nie tyle obawia się trzeciej wojny światowej, co zwycięstwa Rosji w konflikcie na Ukrainie.

– Stoltenberg powiedział, że ryzyko zwycięstwa Rosji jest znacznie większe niż ryzyko eskalacji konfliktu na Ukrainie. Tłumacząc to na zrozumiały język: ryzyko wybuchu trzeciej wojny światowej jest znacznie mniejsze niż ryzyko zwycięstwa naszego kraju – mówił Miedwiediew.

–Dziwaki. Nienawidzą i się boją – skomentował działania Zachodu były prezydent.

"Musimy dać Ukrainie to, czego potrzebuje, by wygrała"

– Putin mobilizuje setki tysięcy żołnierzy. Zwiększa przestawienie rosyjskiej gospodarki na stopę wojenną i szuka pomocy innych reżimów autorytarnych jak Iran i Korea Północna, by pozyskać od nich więcej broni – mówił podczas konferencji w Monachium Stoltenberg.

– Musimy dać Ukrainie to, czego potrzebuje, by wygrała i przetrwała jako niepodległy kraj w Europie – podkreślił sekretarz generalny NATO i dodał: "Jeśli Putin wygra na Ukrainie, będzie to dla niego i innych reżimów autorytarnych sygnał, że mogą dostać to, czego chcą, używając siły".

– Niektórzy martwią się, że nasze wsparcie dla Ukrainy ryzykuje eskalacją. Chciałbym powiedzieć jasno: nie ma żadnych opcji, które pozbawione są ryzyka, ale największe ryzyko, to zwycięstwo Putina w Ukrainie – dodał polityk.

