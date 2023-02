"Mogę powiedzieć otwarcie". Brzezinski o gwarancjach bezpieczeństwa USA dla Polski

W piątek Biały Dom poinformował, że prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden przyleci do Warszawy w najbliższy wtorek. Tego samego dnia spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą i wygłosi przemówienie, zaś w środę spotka się z przywódcami Bukareszteńskiej Dziewiątki.

Mark Brzeziński ocenił, że wizyta prezydenta USA wyraźnie pokaże jedność celu między Amerykanami a Polakami oraz wspólną definicję zagrożenia. Stwierdził też, że Polska od 24 lutego ubiegłego roku jest widziana jako "humanitarne supermocarstwo" ze względu na gigantyczną pomoc, jakiej udzieliła Ukrainie. – Robi to wielkie wrażenie – powiedział ambasador.

Brzezinski: W Polsce stacjonuje 10 tys. amerykańskich żołnierzy

Fragmenty wywiadu Brzezinskiego dla Telewizji Republika opublikował portal niezależna.pl. Co szczególnie istotne, amerykański dyplomata przypomniał w trakcie rozmowy, że w Polsce jest 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy.

– Stacjonują w bazach w całym kraju. I nie przez przypadek stoją ramię w ramię z Wojskiem Polskim. To jest pierwszy raz w dziejach – zna Pan lepiej niż ja historię Polski – ale pamiętamy setki lat rozbiorów Polski. Wiemy, jak Polska została spustoszona przez wojnę. Pamiętamy o holokauście. A dziś wyjątkowi przyjaciele Polski, Amerykanie, są tu i stoją ramię w ramię z Wami. To nie jest mało znaczące. Mamy teraz stałą placówkę. W poznaniu stacjonuje wysunięte dowództwo piątego korpusu Armii USA. Na stałe, w Polsce. To jest chwila o monumentalnym znaczeniu w relacjach amerykańsko-polskich. Kiedy wspólnie pracujemy, by zdecydować co dalej w kwestii kryzysu na Ukrainie – zaznaczył ambasador USA.

Ambasador USA: Polska jest bezpieczna i zabezpieczona

Prowadzący rozmowę Marcin Kożuszek przypomniał deklarację Joe Bidena z ubiegłorocznej wizyty w Polsce, że "USA będą bronić każdego centymetra terytorium NATO". Zapytał amerykańskiego dyplomaty o to, czy słowa te powinny wybrzmieć jeszcze raz. Jak podkreślił wojna na Ukrainie trwa już prawie rok, a tego typu zapewnienia stanowią gwarancję bezpieczeństwa Polski oraz dla całej flanki NATO.

– Jak pan wie, wiele słyszymy od czołowych amerykańskich przywódców. Nie tylko prezydent Biden o tym mówi. Oczywiście to jest najważniejsze, ale też wiceprezydent Kamala Harris, nasi sekretarze stanu, szefowie sztabów. Wszyscy wyrażają to samo, to są te same słowa. Przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Mark Milley, kiedy był w Muzeum Powstania Warszawskiego, też przyznał, że każdy centymetr kwadratowy terytorium NATO zostanie obroniony. Mogę powiedzieć otwarcie, że Polska jest bezpieczna i jest zabezpieczona – odpowiedział Brzezinski.

