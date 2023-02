Dlaczego Jill Biden nie przyjechała do Polski?

We wtorek, po oficjalnym powitaniu Bidena na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego przez Andrzeja Dudę, odbyło się spotkanie polityków w wąskim gronie. Następnie pracowały delegacje obu krajów. Przed godz. 18 przywódca USA wygłosił przemówienie w ogrodach Zamku Królewskiego. Padły zapewniania o sile NATO i podkreślenie, że cały czas obowiązują gwarancje sojusznicze, wynikające z art. 5. Ponadto Joe Biden wyraził dla postawy Polaków wobec uchodźców z Ukrainy.

W środę Joe Biden weźmie udział w obradach Bukaresztańskiej Dziewiątki. W spotkaniu będzie też uczestniczył sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Ostatnim punktem wizyty Bidena w Warszawie ma być spotkanie z pracownikami amerykańskiej ambasady.

Pierwsza Dama jedzie do Afryki

Okazuje się, że fakt, iż prezydentowi w podróży do Polsce, a wcześniej na Ukrainę, nie towarzyszy jego żona Jill, ma związek z jej obowiązkami Pierwszej Damy USA.

Dziś bowiem Jill Biden rozpoczyna podróż do Afryki. Pierwsza dama uda się do Namibii i Kenii, gdzie będzie przebywała do niedzieli. Biały Dom podał w komunikacie, że celem wizyty wzmocnienie "partnerstwa Stanów Zjednoczonych na kontynencie afrykańskim i rozwijanie wspólnych priorytetów w tym regionie"

Podczas podróży Jill Biden ma dyskutować na temat wzmocnienia pozycji kobiet i młodzieży, bezpieczeństwa żywnościowego i promowaniu demokracji. Wizyta odbyła się po zeszłorocznym szczycie przywódców USA-Afryka, podczas którego dr Biden poprowadziła dwudniowy program dla małżonków. Będzie to szósta wizyta pierwszej Damy USA w Afryce, pierwsza podróż do Namibii i trzecia do Kenii – poinformował Biały Dom.

Współpraca Jill Biden oraz Agaty Kornhauser-Dudy

W pierwszych tygodniach agresji Rosji na Ukrainę, Pierwsza Damy Polski i USA odbyły rozmowę telefoniczną nt. pomocy uchodźcom. "Czterdziestominutowa rozmowa telefoniczna Agaty Kornhauser–Dudy i Jill Biden dotyczyła pomocy dla Ukrainy i uciekającej z ogarniętego wojną kraju ludności cywilnej" – podała w marcu 2022 Kancelaria Prezydenta RP.

"Pierwsza Dama RP przedstawiła propozycję stworzenia międzynarodowej koalicji Małżonek Prezydentów na rzecz udzielania pomocy humanitarnej uchodźcom z Ukrainy. Omówiła obecną sytuację na granicy polsko–ukraińskiej oraz potrzeby uchodźców, w głównej mierze dzieci, sierot i osób z niepełnosprawnościami" – poinformowano w komunikacie.

