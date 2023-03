Macron wygrywa dwa głosowania o wotum nieufności dla swojego rządu

Dwa głosowania o wotum nieufności wobec rządu prezydenta Francji Emmanuela Macrona, które miały miejsce w poniedziałek w parlamencie tego kraju, nie przyniosły spodziewanych przez wnioskodawców rezultatów. Pierwszy wniosek, przedstawiony przez małą grupę parlamentarną „LIOT”, która reprezentuje różne małe partie, otrzymał 278 głosów (zaledwie dziewięć mniej niż wymagane 287 głosów potrzebnych do odwołania rządu).

Drugi – złożony w zeszłym tygodniu przez Zjednoczenie Narodowe, któremu przewodzi Marine le Pen – zyskał mniejsze poparcie, a tylko 94 parlamentarzystów głosowało za.

Protesty we Francji

W ubiegły czwartek rząd Macrona sięgnął po specjalne uprawnienia konstytucyjne, aby przeforsować kontrowersyjne przepisy podnoszące wiek emerytalny większości pracowników z 62 do 64 lat, co wywołało falę protestów i strajków w całym kraju.

I choć rząd wygrał głosowania w parlamencie dotyczące jego przyszłości, to wciąż nie widać końca protestów przeciwko reformom. Tuż po głosowaniu nad wotum nieufności manifestanci zgromadzili się w centrum Paryża, aby ponownie wyrazić swój sprzeciw wobec planów Macrona.

Według Organizacji Współpracy Gospodarczej, mając jeden z najniższych wieków emerytalnych w uprzemysłowionym świecie, Francja wydaje równocześnie więcej niż większość innych krajów na emerytury. Kwota wypłacanych świadczeń stanowi łącznie prawie 14 proc. produktu krajowego brutto.

Obecny system emerytalny Francji opiera się na zdefiniowanym świadczeniu. W praktyce oznacza to, że emerytury obecnych świadczeniobiorców są wypłacane ze składek odprowadzanych przez pracowników, którzy są zatrudnieni na rynku pracy.

Nie mogąc uzyskać większościowego poparcia dla ustawy w parlamencie, Macron uciekł się do zastosowania art. 49 ust. 3 francuskiej konstytucji, co umożliwiło jego rządowi uchwalenie ustawy przez Zgromadzenie Narodowe bez głosowania. Posunięcie to zostało powszechnie potępione przez protestujących i polityków jako niedemokratyczne.

