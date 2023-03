Nocny atak na Kijów. "Jeśli słyszysz eksplozje..."

Jak relacjonują ukraińskie media, w nocy z poniedziałku na wtorek Rosja zaatakowała dronami szturmowymi Shahed i kierowanymi bombami lotniczymi. Dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy podaje, że w obrońcom udało się zestrzelić 14 z 15 dronow.

Rosja zaatakowała m.in. w obwodzie kijowskim.

– Tak jak zawsze – wróg od czasu do czasu atakuje Ukraine używając Shadedów (irańskich dronów - red.). Atakując od północy i od frontu południowego – opisuje sytuację rzecznik sił powietrznych Ukrainy Jurij Ihnat.

– Jeśli słyszysz eksplozje, to prawdopodobnie aktywował się system obrony przeciwlotniczej. Apelujemy do obywateli o przestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa – dodał.

Iran znów pomaga Rosji. Brytyjski wywiad ujawnia dane

Kilka dni temu brytyjski wywiad informował, że Rosja zaczęła regularnie otrzymywać małe partie irańskich dronów szturmowych Shahed.

Informację o dostawach dronów przekazało Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii, powołując się na dane wywiadowcze. Brytyjczycy zauważają, że od początku marca Rosja wystrzeliła co najmniej 71 irańskich maszyn na cele na Ukrainie. Ataki nastąpiły po dwutygodniowej przerwie, która trwała od końca lutego 2023 r.

"Prawdopodobnie Rosja zaczęła otrzymywać regularne dostawy małych partii dronów Shahed” – zasugerował brytyjski wywiad. Spekuluje się również, że Rosja wystrzeliwuje irańskie drony z dwóch kierunków: na wschód od Terytorium Krasnodarskiego Federacji Rosyjskiej i na północny wschód od Obwodu Briańskiego Federacji Rosyjskiej.

"Pozwala to Rosji na manewrowe uderzenie na szeroki sektor Ukrainy i skrócenie czasu lotu do celów na północy Ukrainy. Ponadto jest prawdopodobne, że jest to kolejna próba przeciążenia obrony powietrznej Ukrainy” – wyjaśniło Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii.

