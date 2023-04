Trump oskarża Macrona o "całowanie Chin w d*pę"

W wywiadzie dla Fox News Trump stwierdził, że odkąd opuścił Biały Dom Ameryka traci wpływy na arenie międzynarodowej. – Ten szalony świat wybucha, a Stany Zjednoczone nie mają nic do powiedzenia – ocenił. – A Macron, który jest moim przyjacielem, skończył z Chinami, całując (Xi Jinpinga - red.) w du*ę w Chinach – dodał.

Macron: Europa musi uniezależnić się od USA

Trump nawiązał w ten sposób do głośnego wywiadu Macrona, w którym stwierdził on, że Europa powinna uniezależnić się od Stanów Zjednoczonych i nie dać się wciągnąć w w konfrontację USA-Chiny w sprawie Tajwanu, wyspy, którą Pekin uważa za swoje terytorium i której w przypadku inwazji Ameryka chce bronić.

Zdaniem prezydenta Francji "wielkie ryzyko", przed którym stoi Europa, polega na tym, że "wpada w kryzysy, które nie są nasze, co uniemożliwia jej zbudowanie strategicznej autonomii".

Słowa Macrona wywołały ogromne poruszenie, zwłaszcza po drugiej stronie Atlantyku. Mike Gallagher, republikański przewodniczący komisji specjalnej Izby Reprezentantów ds. Komunistycznej Partii Chin, nazwał je "zawstydzającymi" i "haniebnymi". Biały Dom ustami rzecznika Rady Bezpieczeństwa Narodowego Johna Kirby'ego stwierdził jedynie, że "koncentuje się na wspaniałej współpracy", jaką Stany Zjednoczone mają z Francją.

Wysoki rangą francuski urzędnik powiedział agencji Reutera, że Macron nie przeprosi za słowa, które padły w wywiadzie przeprowadzonym na pokładzie samolotu w drodze powrotnej z Pekinu do Paryża. – Treść tego, co powiedział Macron, który koncentrował się na jego ulubionym projekcie europejskiej autonomii strategicznej, była jasna, a jego stanowisko w sprawie Tajwanu i Chin nie uległo zmianie – oświadczył dyplomata.

Trump chwali Xi Jinpinga

Pomimo ostrych słów na temat podróży Macrona do Chin, Trump – który niejednokrotnie przekonywał, że kiedy był prezydentem, miał doskonałe stosunkami z chińskim przywódcą – chwalił Xi Jinpinga w wywiadzie dla Fox News. – Prezydent Xi to genialny człowiek: jeśli przejechałbyś całe Hollywood w poszukiwaniu kogoś do roli prezydenta Xi, nie znalazłbyś nikogo – stwierdził, dodając, że Xi Jinping to polityk "z najwyższej półki".

