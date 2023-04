USA zakazały Ukrainie ataku na Moskwę? Doradca Zełenskiego odpowiada

Ukraina planowała "masowe uderzenia" na Moskwę i Noworosyjsk w rocznicę wybuchu wojny 24 lutego 2023 r., ale Stany Zjednoczone ją powstrzymały – podał "The Washington Post", powołując się na dokumenty Agencji Bezpieczeństwa Narodowego, które wyciekły do sieci.

Z doniesień amerykańskiej prasy wynika, że 13 lutego szef wywiadu wojskowego Ukrainy (HUR) Kyryło Budanow polecił jednemu ze swoich podwładnych przygotować się do uderzeń na Rosję "wszystkim, co posiada HUR". Ataki miały zademonstrować zdolność Ukrainy do uderzenia w głąb terytorium wroga. Według "WaPo" Waszyngton zwrócił się do Kijowa z żądaniem odwołania operacji.

Podolak: Po co mielibyśmy to robić?

Doradca szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak zdementował doniesienia amerykańskiej prasy, tłumacząc, że "nie ma w nich logiki". "Mam proste pytanie: dlaczego mielibyśmy to robić? Co przyniosłoby takie jednorazowe działanie? Czy zmieniłoby losy wojny? Czy zmusiłoby Rosjan do ucieczki? Czy wyeliminowałoby potrzebę posiadania broni?" – napisał Podolak na Twitterze.

Według niego takie publikacje, jak ta w "The Washington Post", mają na celu ukształtowanie opinii na Zachodzie, że Ukraina jest rzekomo "nierozsądnym, infantylnym i impulsywnym krajem, któremu niebezpiecznie powierzyć poważną broń". Dodał, że Ukraina podchodzi do kwestii wojny z "żelazną logiką matematyczną".

"Potrzebujemy rakiet dalekiego zasięgu do niszczenia rosyjskiej logistyki na okupowanych terytoriach oraz różnego rodzaju samolotów do ochrony nieba i niszczenia rosyjskich fortyfikacji. Są to główne składowe skutecznych działań kontrofensywnych i minimalizacji strat" – napisał.

Podolak zaapelował też do sojuszników Ukrainy, żeby "przestali szukać wymówek", kiedy "wojna wciąż trwa, a ludzie giną".

424. dzień wojny na Ukrainie. Raport OSW z frontu

Według Ośrodka Studiów Wschodnich siły rosyjskie wznowiły aktywne działania na zachód od Bachmutu. "Podejmowane przez nie próby przełamania ukraińskiej obrony w rejonie węzła drogowego Czasiw Jar nie osiągnęły jednak powodzenia, podobnie jak ataki na południowo-zachodnich obrzeżach Bachmutu. Kolejne postępy wojska agresora odnotowały natomiast w zachodniej części miasta" – podaje OSW w raporcie podsumowującym 424. dzień wojny.

