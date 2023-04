Kyryło Budanow, szef ukraińskiego wywiadu wojskowego, zaplanował śmiałe ataki głęboko wewnątrz Rosji, na rocznicę agresji, czyli 24 lutego. Budanow miał polecić jednemu ze swoich oficerów "przygotowanie się do masowych ataków 24 lutego… ze wszystkim, co miał posiadał wywiad wojskowy". Plany te zdenerwowały urzędników w Waszyngtonie. Tak wynika z tajnego raportu Agencji Bezpieczeństwa Narodowego USA, który opisuje "The Washington Post".

Niewykluczone, że Ukraina rozważała nawet atak morski z użyciem trotylu w portowym mieście Noworosyjsk nad Morzem Czarnym.

Jednocześnie Amerykanie potajemnie monitorowali plany Ukraińców. Biały Dom od dawna obawiał się, że ataki wewnątrz Rosji mogą sprowokować agresywną reakcję Kremla. 22 lutego, dwa dni przed rocznicą agresji, CIA rozesłała nowy tajny raport. Głosił one, że wojskowy wywiad Ukrainy (HUR) "zgodził się na prośbę Waszyngtonu, aby odroczyć ataki" na cele w Rosji.

Dokumenty będące częścią zbioru tajnych informacji, które miały wyciec z Pentagonu, nie wyjaśniają dokładnie, kto interweniował i dlaczego Ukraińcy zgodzili się ustąpić. "Ukraina, chętna do przeniesienia walki na terytorium Rosji, jest czasami powstrzymywana przez Stany Zjednoczone, które konsekwentnie starają się unikać eskalacji konfliktu i doprowadzenia do bezpośredniej walki między siłami amerykańskimi i rosyjskimi" – czytamy.

Ataki nie tylko na Rosję

Według informacji dziennikarzy, 13 lutego w amerykańskim dokumencie stwierdzono, że Budanow poinstruował jednego ze swoich oficerów, aby był gotowy do operacji. Wtedy to Stany Zjednoczone powtórzyły swoje publiczne zalecenie dla obywateli USA, aby natychmiast opuścili Rosję. Z dokumentów wynika również, że wywiad USA monitoruje komunikację Kyryło Budanowa, co nie wydaje się być nowością dla generała.

Agencja Budanowa planowała atak na członków prywatnej kompanii wojskowej Wagnera w Mali, ale nie wiadomo, na jakim etapie są obecnie operacje w Mali i czy ukraiński wywiad uzyskał zgodę na realizację swoich planów. HUR opracował również plany przeprowadzenia tajnych ataków na siły rosyjskie w Syrii z wykorzystaniem pomocy Kurdów.

