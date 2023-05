Drony, amunicja i pociski dla Ukrainy. Kolejna ważna decyzja USA

Jeszcze dzisiaj Waszyngton ma poinformować o wyznaczeniu kolejnego pakietu wsparcia dla Kijowa. Pomoc wojskowa ma mieć wartość 1,2 mld dolarów.

Informacje o kolejnej transzy wsparcia dla Ukrainy podała agencja Associated Press. Ma to być element przygotowania Kijowa do kontrofensywy.

Zgodnie z informacjami agencji, pakiet obejmie systemy obrony powietrznej Hawk, amunicję przeciwlotniczą i drony do obrony powietrznej. Kijów otrzyma także artylerię, rakiety, zdjęcia satelitarne oraz środki na bieżącą konserwację i części zamienne do różnych systemów.

Kolejny pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy

Poprzedni pakiet – w wysokości 325 mln dolarów.– amerykański rząd ogłosił w połowie kwietnia.

W ramach tamtej transzy wsparcia Ukraina otrzymała dodatkową amunicję do systemów HIMARS, pociski artyleryjskie kal. 155 mm i 105 mm, przeciwpancerne pociski kierowane TOW, systemy przeciwpancerne AT-4, miny przeciwpancerne oraz materiały wybuchowe do usuwania przeszkód.

Ponadto pomoc objęła ponad 9 mln sztuk amunicji do broni strzeleckiej, cztery pojazdy logistyczne, precyzyjną amunicję lotniczą, sprzęt testujący i diagnostyczny do konserwacji i naprawy pojazdów, sprzęt i części zamienne do ochrony portów oraz inny sprzęt terenowy.

Pakiet pomocy wojskowej jest częścią specjalnego programu, który pozwala prezydentowi USA na transfer broni z amerykańskich zapasów w sytuacjach kryzysowych.

USA to najważniejszy sojusznik Ukrainy

W sumie od początku rosyjskiej inwazji Stany Zjednoczone zadeklarowały pomoc wojskową dla Ukrainy o wartości ok. 33 mld dolarów.

20 lutego, tuż przed pierwszą rocznicą rosyjskiej agresji, do Kijowa z niezapowiedzianą wizytą przybył prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden, aby osobiście okazać wsparcie Ukraińcom. Stamtąd amerykański przywódca udał się do Warszawy na rozmowy z prezydentem Andrzejem Dudą i szczyt Bukaresztańskiej Dziewiątki (B9), czyli państw wschodniej flanki NATO.

