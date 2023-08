Rowling usunięta z wystawy o Harrym Potterze za poglądy na temat płci

Rowling od dłuższego czasu jest krytykowana za swoje poglądy na kwestie transpłciowe. Jej wypowiedź o tym, że tylko kobiety menstruują wywołała zajadłe głosy sprzeciwu wśród środowisk lewicowych i LGBT. Teraz autorka sagi o Harrym Potterze została usunięta z wystawy o bohaterze, którego stworzyła.

Rowling usunięta z wystawy

Kurator wystaw w Muzeum Popkultury, Chris Moore, który jest osobą transpłciową i używa zaimków „on/oni”, potwierdził, że placówka nie będzie już zawierała żadnych odniesień do autorki serii o Harrym Potterze.

– W świecie Harry'ego Pottera jest pewna zimna, bezduszna, wysysająca radość istota i tym razem nie jest to dementor – powiedział Moore.

– Chcielibyśmy pójść za internetową teorią, że te książki zostały faktycznie napisane bez autora, ale ta pewna osoba jest trochę zbyt głośna ze swoimi nienawistnymi i dzielącymi poglądami, aby ją zignorować – dodał. Moore wskazał, że kuratorzy usunęli z wystawy wszystkie odniesienia do Rowling, aby "zmniejszyć jej wpływ". Jego zdaniem wciąż nie jest to "idealne rozwiązanie", ale "udało nam się to zrobić w krótkim czasie”.

Rowling została wprowadzona do Science Fiction and Fantasy Hall of Fame w 2018 roku, czyli rok przed tym, jak po raz pierwszy publicznie wyraziła swoje poglądy na temat kwestii transpłciowych. Podczas uroczystości muzeum określiło książki o Harrym Potterze jako "ukochane” i udostępniło trzypunktową biografię o ówczesnych osiągnięciach literackich autorki.

Teraz Moore oskarżył Rowling o używanie w książkach "stereotypów rasowych”, "zawstydzanie wyglądu” i "brak reprezentacji LGBTQIA+”.

– Jej transfobiczne poglądy wybijają się obecnie na pierwszy plan, ale nie możemy zapomnieć o wszystkich innych problemach: wspieraniu antysemickich twórców, stereotypach rasowych, których używała podczas tworzenia postaci, niewiarygodnie białym świecie czarodziejów, fat shamingu, braku reprezentacji LGBTQIA+ – powiedział.

Czytaj też:

Rowling znowu naraziła się radykałom. Lewica zarzuca jej "transfobię"Czytaj też:

Rowling oskarżona o "transfobię". Nie zaproszono jej na imprezę dot. "Harry'ego Pottera"