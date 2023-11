Parlament Hamasu został wysadzony w powietrze

Do sieci trafiło nagranie z ataku izraelskich sił wojskowych.



Izrael przejął kontrolę nad Radą Legislacyjną Hamasu w Strefie Gazy dwa dni temu.



Hamas potwierdził również, że również największy szpital w Gazie, Al-Szifa, jest już pod całkowitą kontrolą Izraela. Bojownicy dodają, że w obecnej sytuacji odpowiedzialność za życie i bezpieczeństwo pacjentów spoczywa na Tel Awiwie.

Szef WHO Tedros Ghebreyesus określił wejście izraelskich wojsk do szpitala Al-Szifa jako "całkowicie nie do przyjęcia".

Głosy ze świata o zawieszenie broni

Wezwania do zakończenia walk płyną z wielu miejsc świata. Światowa Rada Kościołów (ŚRK) zaapelowała o natychmiastowe zawieszenie broni i otwarcie korytarzy humanitarnych w Palestynie i Izraelu.

Potrzebne jest "natychmiastowe, bezwarunkowe uwolnienie i bezpieczny powrót wszystkich zakładników", a także "natychmiastowe zawieszenie broni i otwarcie korytarzy humanitarnych" – czytamy w oświadczeniu opublikowanym w poniedziałek przez Komitet Wykonawczy ŚRK na spotkaniu w Abudży w Nigerii.

Wzywa się ponadto do "gwarancji niezakłóconej dystrybucji i dostarczania niezbędnej pomocy humanitarnej, w tym wody, żywności, środków medycznych i paliwa, a także przywrócenia elektryczności i usług internetowych w Strefie Gazy". Po jak najszybszym "zakończeniu pozornie niekończącej się sprali przemocy i cierpienia", należy zająć się jego podstawowymi przyczynami.

"Ubolewamy nad skrajną porażką społeczności międzynarodowej i przywódców politycznych w regionie, którzy nie wytrwali w poszukiwaniu trwałego pokoju opartego na sprawiedliwości i wzajemnym poszanowaniu równej godności ludzkiej i równych praw wszystkich, i utrzymali cykl przemocy" – czytamy w rzeczonym oświadczeniu.

