Przybylski: Ziarno irańskiego buntu może kiełkować

Władze Iranu poinformowały, że aresztowały głównych "winowajców" antyrządowych protestów, a one same wygasły. Na ulice wyszły też tysiące zwolenników reżimu. Czy to koniec rewolty, czy jeszcze o niej usłyszymy? Komentuje red. Jacek Przybylski.

Dotychczas w wyniku protestów zginęło 21 osób, kilkaset osób zatrzymano. Chociaż nie wygląda na to, aby sytuacja w kraju się uspokoiła, to wojskowe władze ogłosiły "koniec buntu".

