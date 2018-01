Morawiecki w Brukseli: Kompromisy z Unią muszą odpowiadać interesom Polski

– Wyraziliśmy nasze intencje czym ta reforma wymiaru sprawiedliwości jest, jak ją postrzegamy, przedstawiliśmy rys historyczny. Powiedziałem, że nasze intencje służą temu, żeby ten system był sprawniejszy, bardziej obiektywny i sprawiedliwy – przekazał mediom premier.

„W czasie dzisiejszego spotkania politycy omówili szeroki zakres spraw będących obiektem wspólnego zainteresowania, m. in. przyszłości Unii Europejskiej, pozycji Polski w UE, polityki unijnej w ramach rynku wewnętrznego, jednolitego rynku cyfrowego a także energii oraz migracji.

Premier Morawiecki i Przewodniczący Juncker mieli również okazję szczegółowo porozmawiać o kwestiach związanych z zasadami praworządności” – czytamy w oficjalnym komunikacie kancelarii premiera.

– Przede wszystkim powiedziałem o tym, że nasze intencje służą temu, aby ten system był sprawniejszy i bardziej sprawiedliwy, bardziej obiektywny – tłumaczył.

Premier Morawiecki zapewnił, że przedstawił unijnym dygnitarzom specyfikę polskiego systemu sprawiedliwości.

Kwestia finansów

Oprócz tematu rządów prawa w rozmowie poruszono również kwestię Nord Stream 2 i polityki energetycznej. Premier Morawiecki podkreślił znaczenie obu tematów dla Polski.

Rozmowa dotyczyła również problemy migracji. Szef polskiego rządu zaznaczył, że sukcesem okazała się dotychczasowa polityka w tym względzie prowadzona przez polskie władze.

– Po to, aby pomagać, zmniejszać migrację z Afryki. To już się udaje - o 70 proc. mniejsze są migracje z północnej Afryki do Włoch w drugim półroczu 2017 r. w porównaniu do pierwszego półrocza. Nasza polityka okazuje się skuteczna – tłumaczył.

Premier Morawiecki poruszył w rozmowie z Junckerem również kwestię finansów.

– Apelowaliśmy też o to, by budżet jak najbardziej odzwierciedlał potrzeby krajów doganiających Europę Zachodnią, zwłaszcza tych mających pogrzeby w zakresie budowy infrastruktury – przekazał premier.

Premier Morawiecki powróci do Brukseli w przyszłym miesiącu, aby kontynuować dialog z unijnymi politykami.