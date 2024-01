W Kanadzie zniszczono prawie 100 kościołów. Wszystko z powodu manipulacji mediów

Przypomnijmy, że pod koniec maja 2021 roku media donosiły o odkryciu szczątków ponad 200 dzieci na terenie dawnej szkoły z internatem dla Indian w prowincji Saskatchewan w Kanadzie. Szybko podniesiono zarzuty, że były to dzieci zamordowane przez przedstawicieli Kościoła katolickiego oraz kanadyjską administrację. W toku "badań" powstał raport, który mówił, że na terenie dawnej szkoły znajduje się 751 nieznakowanych grobów. Ostatecznie po ponad 2 latach badań i poszukiwań nie odnaleziono żadnych miejsc pochówku ani szczątków dzieci.

Po pierwszych doniesieniach o "masowych grobach" w Kanadzie wybuchła antykatolicka nagonka. Media, takie jak "Toronto Star" i "The Washington Post" były zmuszone do zamieszczenia sprostowań po tym, jak w swoich artykułach stwierdziły, że miejsca pochówku to "masowe groby”, mimo że dochodzenie w tej sprawie wciąż było w toku.

Nesta Matthews, prezenterka radiowa w Nowym Brunszwiku, wezwała do spalenia wszystkich kościołów zbudowanych na ziemiach zamieszkanych przed laty przez rdzenne plemiona Kanady.

Gerald Butts, kanadyjski konsultant polityczny, który do 2019 r. był starszym doradcą premiera Justina Trudeau, pisał ówcześnie na Twitterze (obecnie serwis X), że palenie kościołów "może być zrozumiałe”. Sam Trudeau zażądał w pewnym momencie, aby papież Franciszek przybył do Kanady i oficjalnie przeprosił za "zbrodnie Kościoła". Faktycznie, w czasie swojej pielgrzymki do tego kraju w 2022 roku papież przeprosił kanadyjskich Indian.

Materiały w mediach mówiące o "rdzennych ofiarach" Kościoła wywołały w Kanadzie także falę wandalizmu i podpaleń świątyń katolickich i protestanckich. W kraju znacząco wzrosły też nastroje antychrześcijańskie i antykatolickie.

Wandalizm po medialnych doniesieniach

Według niezależnego kanadyjskiego dziennika "True North” od pierwszego raportu z czerwca 2021 r. mówiącej o szczątkach dzieci w całej Kanadzie zostało zbezczeszczonych, zniszczonych lub zdewastowanych 96 kościołów.

Z jak dotąd 33 pożarów kościołów w Kanadzie śledczy uznali 24 z nich za przypadki podpaleń. Dodatkowo 60 świątyń zostało zdewastowanych, w tym 11 w ciągu kilku godzin w nocy 30 czerwca 2021 r. Celem ataków był także m.in. wystawa pro life pod hasłem "Każde dziecko ma znaczenie”, która została podpalona 3 sierpnia 2021 r. w kościele św. Augustyna z Canterbury w Brandon w Manitobie czy dużych rozmiarów krzyż, który został ścięty 12 lipca 2021 r. na górze Tzouhalem na wyspie Vancouver w Kolumbii Brytyjskiej. Napastnicy wymalowali także na fasadzie katedry św. Andrzeja w Wiktorii obraźliwe hasła takie jak "rasiści" i "zabójcy".

Czytaj też:

Kłamstwa ws. Kościoła w Kanadzie. Lisicki: Media potrafią namącić w głowach. Cejrowski: Kanadyjski Kościół jest w zaniku

Czytaj też:

Dramatyczne doniesienia z Kanady. Gwałtowny wzrost chrystianofobii