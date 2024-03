Wypadek polskiego busa w Niemczech. Wielu rannych

Do zdarzenia doszło ok. godziny 4 nad ranem w niedzielę. To właśnie wtedy na autostradzie A4 pomiędzy Nossen a Wilsdruff na pasie w kierunku Polski polski minibus marki Mercedes-Benz Spriner uderzył w tył ciężarówki z naczepą.

Wypadek w Niemczech: Polski bus wjechał w ciężarówkę

Jak relacjonuje serwis tag24.de, 42-letni kierowca po zderzeniu się z ciężarówką stracił panowanie nad kierownicą. Auto kilkukrotnie uderzyło w barierkę, po czym przewróciło się i wylądowało na prawym pasie.

Wiadomo, że minibusem podróżowało łącznie dziewięć osób – wszyscy odnieśli obrażenia. Z uszkodzonego pojazdu wydobywali ich przysłani na miejsce strażacy. Po udzieleniu pierwszej pomocy medycznej przez służby ratunkowe, poszkodowani zostali przewiezieni do pobliskich szpitali. Jak podała niemiecka policja, stan trzech osób lekarze określają jako "poważny".

Kierowcy ciężarówki, w którą wjechał polski bus, nic się nie stało.

Czynności prowadzone na miejscu spowodowały utrudnienia. Droga w kierunku Drezna była nieprzejezdna przez dwie godziny.

Przyczyny wypadku nie są na razie znane. Pierwsze, nieoficjalne ustalenia wskazują, że kierowca mógł zasnąć w czasie podróży. Szczegóły wypadku wyjaśni postępowanie policji.

