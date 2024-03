Wielka Brytania wycofuje blokery dojrzewania z klinik zmieniających dzieciom płeć

Decyzja została podjęta po analizach, które wykazały, że "nie ma wystarczających dowodów" na to, iż blokery dojrzewania są bezpieczne i skuteczne. Leki wstrzymujące fizyczne zmiany w okresie dojrzewania będą teraz dostępne wyłącznie w ramach badań klinicznych.

BBC cytuje raport opublikowany w 2022 r. przez dr Hilary Cass, z którego wynika, że istnieją "luki w dowodach" na temat skuteczności substancji blokujących dojrzewanie. Autorzy raportu wzywają do zmiany modelu opieki nad dziećmi cierpiącymi na zaburzenia związane z płcią.

Opinia dr Cass to efekt gwałtownego wzrostu liczby skierowań do Gender Identity Development Service (Gids), prowadzonej przez fundację Tavistock and Portman NHS Foundation Trust, która odnotowała wzrost z 250 rocznie do ponad 5000 w 2022 r.



Blokery dojrzewania. Co to jest?

Hormony hamujące dojrzewanie, bardziej znane jako blokery dojrzewania, działają poprzez hamowanie uwalniania hormonów powodujących dojrzewanie i często są przepisywane dzieciom kwestionującym swoją płeć, aby zatrzymać zmiany fizyczne, takie jak rozwój piersi lub zarost.

Obecnie NHS przepisuje leki blokujące dojrzewanie mniej niż 100 młodym ludziom w Anglii i wszyscy oni będą mogli kontynuować terapię.

Brytyjska służba zdrowia przeprowadziła konsultacje społeczne na temat ich stosowania i w zeszłym roku wprowadziła tymczasową politykę, zgodnie z którą należy je podawać wyłącznie w celach badawczych lub w "wyjątkowych okolicznościach".

Zmiana płci u dzieci. Koniec z rutynowym podawaniem leków

– Zawsze mówiliśmy jasno, że bezpieczeństwo i dobro dzieci jest najważniejsze, dlatego z radością przyjmujemy tę przełomową decyzję NHS – powiedziała minister zdrowia Maria Caulfield. Jak dodała, zakończenie rutynowego przepisywania leków blokujących dojrzewanie pomoże w zapewnieniu, że "opieka medyczna opiera się na dowodach, specjalistycznej opinii klinicznej i leży w najlepszym interesie dziecka".



Program Gids ma zostać zamknięty pod koniec marca. Na początku kwietnia zostaną otwarte dwie nowe placówki NHS w Londynie i Liverpoolu, a w ciągu najbliższych dwóch lat powstanie kilka regionalnych ośrodków specjalistycznych.



NHS zamierza rozpocząć badania nad stosowaniem leków blokujących dojrzewanie do grudnia 2024 r. Według BBC nie ma jeszcze decyzji, kto będzie mógł wziąć w nich udział.

