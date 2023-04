Szwedzcy lekarze: Blokery dojrzewania mogą spowodować osteoporozę

Szwedzcy lekarze opublikowali systemowy przegląd dostępnej literatury medycznej na temat dostarczania dzieciom blokerów dojrzewania płciowego. Stwierdzili, że ich zastosowanie w leczeniu dysforii płciowej (zaburzenie polegające na nieakceptowaniu swojej płci) należy uznać za "eksperymentalne".

GnRHa opóźnia dojrzewanie kości

Lekarze z Instytutu Karolinska, jednej z 15 najlepszych szkół medycznych w Europie, przeanalizowali tysiące badań i skupili się na tych, które nie miały znaczącego błędu. Ich wniosek jest następujący: "leczenie GnRHa (hormon stosowany m. in. w przypadkach endometriozy) u dzieci z dysforią płciową powinno być raczej traktowane jako eksperymentalne leczenie indywidualnych przypadków niż standardowa procedura".

Blokery dojrzewania lub analogi hormonu uwalniającego gonadotropiny (GnRHa) to klasa leków, które hamują hormony płciowe poprzez ciągłą stymulację przysadki mózgowej. Analiza systemowa Instytutu Karolinska doprowadziła również do wniosku, że analogi GnRH opóźniają dojrzewanie kości i powodują złogi mineralne, które za pomocą hormonów płciowych mogą być tylko częściowo odbudowane do 22 roku życia.

Lekarze w Szwecji coraz częściej zgłaszają obawy dotyczące bezpieczeństwa blokerów dojrzewania. Ricard Nergårdh, endokrynolog dziecięcy i naukowiec związany z Instytutem Karolinska, powiedział szwedzkiej telewizji Mission Investigate w 2021 r., że lekarze starają się nie trzymać dzieci na blokerach zbyt długo, aby zminimalizować ryzyko związane z używaniem hormonu GnRH, który jest również stosowany w celu ułatwienia kastracji medycznej w niektórych przypadkach raka prostaty.

– To, co nazywamy leczeniem GnRH, to kastracja chemiczna. Może wpływać na zdrowie psychiczne w niezamierzony, niepożądany sposób. Dlatego bardzo ważne jest, aby pacjent i jego rodzina byli o tym poinformowani – powiedział Nergårdh. – Bardzo się tym martwię i myślę, że nie jestem w tym sam – dodał.

Przypadek Leo

Mission Investigate poinformowało, że szwedzki chłopiec transpłciowy o imieniu Leo, który przyjmował blokery dojrzewania przez ponad cztery lata, rozwinął osteopenię – stan, w którym pacjent nie ma gęstości kości, co bez odpowiedniego leczenia może prowadzić do osteoporozy i złamań kości.

Leo ma 15 lat i nie może stać dłużej niż 15 minut, żyje w ciągłym bólu i ma szereg problemów z kręgosłupem. – Mój syn nie powinien się tak zachowywać w tym wieku – powiedziała jego matka.

Szpital uniwersytecki Karolinska sporządził raport na temat tego, co stało się z Leo, a następnie ustalił, że inne dzieci także mogły być narażone na poważne obrażenia medyczne. Następnie lekarze z tej placówki wprowadzili ograniczenia w podawaniu blokerów dzieciom z dysforią płciową.

Zainteresowanie mediów skłoniło szwedzki rząd do zlecania dochodzeń w celu ponownej oceny zaleceń zdrowotnych. W 2022 roku Szwedzka Rada Lekarska wydała wytyczne dotyczące zmiany zasad z 2015 roku na bardziej restrykcyjną praktykę przepisywania dzieciom blokerów i hormonów.

