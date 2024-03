Wybory prezydenckie w Rosji. Ogłoszono wstępne wyniki

Wynik Putina to 87,97 proc. Jak wiadomo urzędujący prezydent od samego początku był w praktyce jedynym liczącym się kandydatem Ze wstępnych danych wynika, że frekwencja na głosowaniu przekroczyła 73 procent.

Ogólnorosyjskie Centrum Badania Opinii Publicznej, drugie miejsce zajął kandyday Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej Nikołaj Charitonow, który w sondażu exit poll zanotował 4,6 proc. poparcia.

Podium zamyka Władysław Dawankow (4,2 proc.), a ostatnie, czwarte miejsce zajął reprezentant LDPR Leonid Słucki (3 proc.).

Wybory prezydenckie w Rosji

Wybory rozpoczęły się w piątek i po raz pierwszy trwały trzy dni. "Wybory" odbywały się również na okupowanych przez Rosję terytoriach Ukrainy.

Zachodni obserwatorzy podważają jednak standardy głosowania i wskazują, że wynik wyborów był z góry przesądzony.

Putin rządzi od ponad 20 lat

Władimir Putin jest przywódcą Federacji Rosyjskiej od 1999 roku. W latach 2008-2012 zajmował stanowisko premiera, co stanowiło wybieg, by ominąć limit kadencji. Po nowelizacji rosyjskiej konstytucji zmieniono limit. Jeśli trzymać się formalnych zapisów Putin będzie mógł rządzić do 2036 roku, kiedy to skończy 84 lata.

