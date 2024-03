Piąta kadencja Putina. Nieoficjalnie wiadomo dokąd będzie pierwsza wizyta zagraniczna

Powołując się na pięć niezależnych, anonimowych źródeł, amerykańska agencja prasowa Reutera podaje, że Władimir Putin, w pierwszą podróż zagraniczną po wyborach prezydenckich uda się do Chin. Wizyta ma być planowana na maj, a jej głównym punktem będzie spotkanie z Xi Jinpingiem.

Reuters odnotowuje, że Xi był jednym z kilku przywódców, którzy w poniedziałek pogratulowali Putinowi wygranej w wyborach prezydenckich z 15-17 marca, które rozstrzygnął na swoją korzyść, uzyskując prawie 90 proc. głosów. Putin rozpocznie kolejną kadencję na stanowisku prezydenta Rosji 7 maja.

Putin spotka się z Xi Jinpingiem w Chinach

Jego wyjazd do Państwa Środka ma natomiast dojść do skutku w drugiej połowie maja. Dwa źródła twierdzą Reutera twierdzą, że rosyjski prezydent spotka się z przywódcą Chin przed jego wizytą w Europie.

Na razie Kreml nie ustosunkował się do tych doniesień. Z kolei MSZ Chin nie odpowiedział Reuterowi na prośbę o komentarz.

Agencja przypomina, że w lutym 2022 roku, tuż przed rozpoczęciem przez Putina nowej fazy wojny rosyjsko-ukraińskiej, Pekin i Moskwa ogłosiły "partnerstwo bez granic". Odbyło się to w trakcie wizyty Putina w stolicy Chin na igrzyskach olimpijskich.

Piąta kadencja

Putin jest przywódcą Federacji Rosyjskiej od 1999 roku. W latach 2008-2012 zajmował stanowisko premiera, co stanowiło wybieg, by ominąć limit kadencji. Po nowelizacji rosyjskiej konstytucji zmieniono limit. Jeśli trzymać się formalnych zapisów Putin będzie mógł rządzić do 2036 roku, kiedy to skończy 84 lata.

Zachodni analitycy wskazują, że wielu Rosjan popiera Putina i chce, żeby był głowa państwa, jednak w rzeczywistości polityk nie jest na tyle popularny, by w uczciwie zorganizowanych wyborach mógł uzyskać wynik bliski 90 proc. Rzeczywiste poparcie dla Putina jest niezwykle trudne do ustalenia z uwagi na niemożliwość przeprowadzenia wiarygodnych badań w tym zakresie.

"Wybory" zorganizowano również na okupowanych przez wojska rosyjskie terytoriach Ukrainy.

Czytaj też:

Biały Dom skomentował wygraną Putina. "Na tej podstawie będziemy działać"Czytaj też:

Strategiczna broń atomowa. USA skierowały do Rosji i Chin propozycję