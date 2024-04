Wielki sukces Trumpa. Przebił Bidena, Obamę i Clintona

Zespół prowadzący kampanię wyborczą Donalda Trumpa twierdzi, że w sobotę podczas zbiórki pieniędzy w Palm Beach na Florydzie udało się zebrać ponad 50 milionów dolarów. Wskazuje się, że jest to rekordowa jednorazowa kwota, jeśli chodzi o kandydata Republikanów i Demokratów.

Ponad 50 milionów dolarów

Rzecznik kampanii byłego prezydenta Danielle Alvarez pochwaliła republikański sztab, mówiąc, że podczas gdy trzech prezydentów Demokratów zebrało 25 milionów dolarów, jeden prezydent, Donald Trump, zgromadził ponad 50 milionów dolarów Swoją wypowiedzią nawiązała do niedawnej zbiórki Bidena z udziałem Clintona i Obamy w Nowym Jorku.

Sobotnia zbiórka pieniędzy odbyła się w prywatnym domu Trumpa w Palm Beach, a jej gospodarzem był miliarder i założyciel funduszu hedgingowego John Paulson. Wśród około 100 gości były rozmaite osobistości ze świata polityki i biznesu, m.in. potentat kasynowy Steve Wynn, założyciel i prezes Bigelow Aerospace Robert Bigelow oraz były sekretarz handlu USA Wilbur Ross.

W krótkiej rozmowie z reporterami po przybyciu na wydarzenie wraz z żoną Melanią Trump były prezydent powiedział: "To był niesamowity wieczór, zanim jeszcze się zaczął, ponieważ ludzie – chcieli przyczynić się do sprawie, aby Ameryka znów stała się wspaniała, i to właśnie się stało".

Kampania wyborcza w USA. Biden wciąż ma większe środki

Fox News zwraca uwagę, że choć Republikanie oczekują, że ostateczny wynik zbiórki wykaże ogromny sukces, to ekipa Trumpa nadal musi starać zmniejszyć dystans do swojego Joe Bidena, który według informacji medialnych ma do dyspozycji blisko 192 miliony dolarów. Trump z kolei dysponuje około 93 milionami dolarów.

Według sztabu Bidena podczas zbiórki pieniędzy pod koniec zeszłego miesiąca w słynnej nowojorskiej Radio City Music Hall z udziałem byłych prezydentów Baracka Obamy i Billa Clintona, Demokrata zebrał ponad 26 milionów dolarów.

Trump na giełdzie

Pod koniec marca Trump spektakularnie zadebiutował na giełdzie Nasdaq. Jego spółka może z nawiązką zrekompensować potencjalne straty z niekorzystnego wyroku sądu w Nowym Jorku. Zyski zasilą też m.in. platformę mediów społecznościowych Donalda Trumpa Truth Social.

Po kilku latach przeszkód prawnych i regulacyjnych, na giełdzie Nasdaq zadebiutowały akcje spółki Trump Media & Technology Group. Debiut spółki Trumpa poprzez połączenie z już notowaną Digital World Acquisition Corp.

Sąd w Nowym Jorku nałożył na Donalda Trumpa gigantyczną karę 464 mln dol. w procesie za przedstawianie bankom nieprawdziwych danych na temat majątku w celu osiągnięcia korzyści finansowych, w postaci niższego oprocentowania kredytów i możliwości zaciągania ich w większej kwocie.

Były prezydent nie zgodził się z zarzutami i postrzega decyzję sądu za stronnicze nadużycie uprawnień wymiaru sprawiedliwości do celów politycznych. Jego prawnicy prowadzą sprawę w kolejnych instancjach sądowych.

