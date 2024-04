Patryk Jaki deklasuje innych europosłów. Miażdżący ranking

W badaniu, którego wyniki poznaliśmy we wtorek CBOS poprosił Polaków o wymienienie znanych sobie posłów do Parlamentu Europejskiego kończącej się kadencji. Co ważne, respondenci podawali nazwiska samodzielnie, nie korzystając z żadnych podpowiedzi, np. w postaci zaproponowanej listy nazwisk.

Sondaż CBOS: Patryk Jaki najbardziej popularnym polskim europosłem

I tu okazuje się, że największą popularnością wśród polskich eurodeputowanych cieszy się Patryk Jaki. Polityka Suwerennej Polski spontanicznie wymieniło 23 proc. ankietowanych. Drugą pozycję zajęła w sondażu Beata Szydło, której nazwisko wymieniło 14 proc. pytanych.

"Była premier za rządów Prawa i Sprawiedliwości i były kandydat na prezydenta Warszawy z ramienia tej samej partii są zdecydowanie najlepiej rozpoznawanymi polskimi przedstawicielami w Europarlamencie. Pozostali osiągają znajomość poniżej 10 proc." – wskazuje CBOS.

Reszta europosłów daleko w tyle

Na trzecim miejscu rankingu znalazł się były premier Leszek Miller. Jego nazwisko wymieniło 7 proc. respondentów. Dalej znaleźli się: Beata Kempa (Suwerenna Polska) – 6 proc., Robert Biedroń (Lewica) – 5 proc., Róża Thun (Polska 2050) – 5 proc., Dominik Tarczyński (PiS) – 5 proc., Janusz Wojciechowski (PiS) – 4 proc., Włodzimierz Cimoszewicz (Lewica) – 4 proc.

Warto zauważyć, że byłą premier Ewę Kopacz wymienił w badaniu zaledwie 1 proc. respondentów.

Badanie CBOS "Wybory samorządowe i europejskie" zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) w okresie od 8 do 11 kwietnia 2024 roku na próbie dorosłych mieszkańców Polski (N=1000).

Przypomnijmy, że wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się dokładnie za 46 dni, tj. 9 czerwca 2024 roku.

