Orban wzywa do zablokowania "niebezpiecznych planów" UE i NATO na Ukrainie

Przemawiając na wiecu po marszu pokoju w Budapeszcie, który był wyrażeniem poparcia dla polityki węgierskiego rządu w sprawie ukraińskiej, Orban tłumaczył, że Węgry chcą uniemożliwić Europie "pójście na wojnę z Rosją".

– Europa przygotowuje się do wojny i każdego dnia przechodzi nowy etap na drodze do piekła – powiedział, nawiązując do możliwości wysłania na Ukrainę wojsk lądowych NATO.

Według agencji Reuters na ulice węgierskiej stolicy wyszły w sobotę dziesiątki tysięcy ludzi, którzy machali flagami, skandowali "Węgry, Węgry!" i mieli ze sobą transparenty z napisem: "Daj nam pokój, Panie".

Orban: Nie zaangażujemy się w działania NATO na Ukrainie

Orban oświadczył w zeszłym tygodniu, że Węgry nie planują udziału w jakichkolwiek potencjalnych operacjach NATO na Ukrainie. Podkreślił, że Budapeszt nie będzie przeznaczał na to środków, nie wyśle do Kijowa broni, ani nie pozwoli na przechowywanie na swoim terytorium broni przeznaczonej dla armii ukraińskiej, która od lutego 2022 r. broni się przed rosyjską inwazją.

Jak wyjaśnił, stanowisko to opiera się na przekonaniu, że konfliktu na Ukrainie nie da się rozwiązać sposobami militarnymi, a zakończenia wojny należy szukać na drodze dyplomatycznej.

Zwrócił także uwagę, że NATO jest sojuszem obronnym, którego nikt jeszcze nie zaatakował. I dodał, że konflikt na Ukrainie dotyczy tylko Kijowa i Moskwy.

Dlatego, zdaniem Orbana, mówienie o "rosyjskim zagrożeniu" należy traktować jako "manewr Zachodu i Europy mający utorować im drogę do przystąpienia do wojny".

UE szuka sposobu na obejście weta Węgier ws. pomocy dla Ukrainy

Ponieważ węgierski rząd utrudniał przyjęcie prawie połowy decyzji Unii Europejskiej w sprawie Ukrainy, a obecnie blokuje przyznanie temu krajowi ponad 6,5 mld euro, kraje członkowskie szukają sposobów na zabezpieczenie środków dla Kijowa przed wetem ze strony Budapesztu.

Według agencji Bloomberg, która powołuje się na unijne źródła dyplomatyczne, przywódcy UE są zmęczeni postawą Orbana i są gotowi zrobić coś, czego nie zrobiono nigdy w historii Unii – pozbawić Węgry prawa do udziału we wspólnym podejmowaniu decyzji. Można tego dokonać zgodnie z art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej, jeśli kraj nie przestrzega "wartości UE".

