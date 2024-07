Chiny stawiają żądanie USA. "Zwiększy ryzyko konfliktu nuklearnego"

Władze Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL) uważają za niedopuszczalne naruszenia Traktatu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (NPT) przez Stany Zjednoczone i żądają wycofania amerykańskich głowic atomowych z Europy.

– Umieszczanie amerykańskiej broni jądrowej na terytorium państw członkowskich NATO, które jej nie posiadają, i zezwalanie na dostarczanie tej broni przez myśliwce tych państw jest wyraźnym naruszeniem traktatu – powiedziała rzeczniczka chińskiego MSZ. Wezwała kraje europejskie posiadające na swoim terytorium amerykańską broń jądrową do jej wycofania.



Zaapelowała też do państw naruszających układ NPT do "porzucenia mentalności zimnowojennej i gry o sumie zerowej". Zwróciła również uwagę na niedopuszczalność podobnego przekazywania broni jądrowej do regionu Azji i Pacyfiku.



Chiny: USA naruszają układ o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej

Ning podkreśliła, że naruszenia NPT przez Stany Zjednoczone mogą "łatwo doprowadzić do kopiowania takiego zachowania przez inne kraje". – To znacznie utrudni proces kontroli zbrojeń nuklearnych i zwiększy ryzyko konfliktu nuklearnego oraz podważy globalną stabilność strategiczną – argumentowała.

Dodała, że NPT jest "kamieniem węgielnym" międzynarodowego systemu rozbrojenia jądrowego i nierozprzestrzeniania broni jądrowej. Zaznaczyła też, że Pekin zdecydowanie popiera ten traktat.



Traktat NPT. Które państwa go nie podpisały?

Traktat o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej został zawarty w 1968 r. Zalegalizował arsenały nuklearne Chin, Francji, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Rosji.

Umowa zabrania państwom posiadającym technologię budowy broni jądrowej sprzedaży jej do krajów, które tej technologii nie posiadają i jednocześnie zobowiązuje państwa nienuklearne do zaprzestania prób jej rozwoju.

Układ ratyfikowało dotychczas ponad 190 państw. Nie podpisały go Indie, Izrael, Pakistan i Sudan Południowy. W 2003 r. z NPT wycofała się Korea Północna.

