Kennedy Jr. na wiecu z Trumpem. "Koalicja w obronie wolności i bezpieczeństwa"

Robert F. Kennedy Junior, syn Roberta Kennedy’ego wycofał się z wyścigu o fotel prezydenta Stanów Zjednoczonych i poparł kandydata Partii Republikańskiej Donalda Trumpa. Robert F. Kennedy Junior jest członkiem Partii Demokratycznej, jednak postanowił wystartować w wyborach prezydenckich jako kandydat niezależny, po tym, gdy zarząd partii nie dopuścił do organizacji prawyborów. W październiku zdecydował się pożegnać z Demokratami.

W piątek Kennedy pojawił się na scenie obok Donalda Trumpa w trakcie jego przemówienia na wiecu wyborczy w Glendale w Arizonie.

Trump: Koalicja w obronie wolności i bezpieczeństwa, dobrobytu i pokoju

– Cieszymy się ze wsparcia milionów niezadowolonych Demokratów, niezależnych, umiarkowanych, staromodnych liberałów, którzy wciąż wierzą w takie drobiazgi jak granice – powiedział Trump w swoim przemówieniu, dodając, że stara Partia Demokratyczna z czasów Johna Kennedy’ego dziś już nie istnieje.

– Do wszystkich, którzy wspierali kampanię Bobby’ego [Kennedy Jr – red.], bardzo proszę, abyście dołączyli do nas w budowaniu tej koalicji. To piękna koalicja w obronie wolności i bezpieczeństwa, dobrobytu i pokoju. To będzie niesamowita koalicja, a relacje są tak dobre od tak dawna. Nie mam wątpliwości, że to zadziała i będzie działać dobrze, ale musimy wygrać. Musimy odebrać nasz kraj tym ludziom, którzy zamierzają go zniszczyć – powiedział Trump.

Kennedy Jr.: Partia Demokratyczna to partia wojny, cenzury i koncernów

Kennedy został powitany gromkimi brawami. Polityk oznajmił, że on i Trump rozmawiali nie o sprawach, które ich dzieliły, lecz o sprawach, które ich łączyły, takich jak bezpieczeństwo żywnościowe i zakończenie epidemii chorób przewlekłych.

– Nasze dzieci są teraz najbardziej niezdrowymi, najbardziej chorymi dziećmi na świecie – powiedział Kennedy. – Czy nie chcesz zdrowych dzieci? I czy nie chcesz, żeby z naszego jedzenia zniknęły chemikalia? I czy nie chcesz, żeby agencje regulacyjne były wolne od korupcji korporacyjnej? – kontynuował.

Kennedy powiedział, że zgadza się z Trumpem w kwestii potrzeby zakończenia dominacji neokonserwatyzmów w amerykańskiej polityce zagranicznej, angażującej duże środki finansowe w wojny. Polityk wspomniał w tym kontekście o Ukrainie.

– Najbezpieczniejszym, najlepszym sposobem na zbudowanie bezpiecznej Ameryki jest odbudowa naszej bazy przemysłowej i odbudowa klasy średniej w tym kraju. A czy nie chcesz prezydenta, który wyciągnie nas z wojen i odbuduje klasę średnią w tym kraju? – mówił, wywołując owację zgromadzonych.

Ustępując ze startu w wyborach, Kennedy powiedział, że Partia Demokratyczna stała się formacją wojny, cenzury, korupcji, wielkich koncernów farmaceutycznych, big techu i wielkich pieniędzy.

Obietnica deportacji. Na początek przestępcy

W czwartek Trump przybył do powiatu Cochise w Arizonie, gdzie poruszył kwestię nielegalnej imigracji przez południową granicę. Podczas przemówienia dla mediów byłemu prezydentowi towarzyszyli bliscy ofiar zamordowanych przez nielegalnych imigrantów. Kandydat Republikanów podtrzymał swoje zapewnienie, że jeśli zostanie wybrany na urząd prezydenta USA natychmiast zostanie rozpoczęta największa w historii USA operacja deportacji nielegalnych imigrantów.

Konferencja Trumpa została zorganizowana przy murze granicznym, którego budowę zapoczątkował, ale została ona porzucona przez administrację Bidena. – Kiedy wygramy w listopadzie, zakończymy koszmar graniczny Kamali Harris – obiecał Trump. Polityk powiedział, że koszt deportacji milionów nielegalnych imigrantów jest uzasadniony w porównaniu z utrzymywaniem tych osób. Trump powiedział, że w pierwszej kolejności deportowani zostaną przestępcy.

Donald Trump w trakcie swoje pierwszej kadencji, starał się w Kongresie o fundusze na budowę muru wzdłuż granicy USA-Meksyk – kosztownego projektu, na którego sfinansowanie władza ustawodawcza nigdy nie wyraziła zgody. Ostatecznie zdobył środki, przekierowując fundusze z innych części budżetu Pentagonu.

Trump ostro skrytykował Kamalę Harris i jej kandydata na wiceprezydenta, Gubernatora Minnesoty, Tima Walza. Obwinił Harris i prezydenta Joe Bidena o "rozpętanie śmiertelnej plagi przestępczości migracyjnej" w USA.

Arizona. Z Republikaninem rodziny ofiar nielegalnych migrantów

Byłemu prezydentowi towarzyszyły rodziny ofiar, które zostały zabite przez nielegalnych imigrantów, w tym matka Jocelyn Nungaray, 12-latki zamordowanej w Teksasie. – Naprawdę, naprawdę, naprawdę chcę, żeby wszyscy wzięli pod uwagę, jak ważna jest kontrola graniczna, ponieważ tracimy bardzo niewinnych ludzi na rzecz bardzo odrażających przestępstw, które w ogóle nie powinny mieć miejsca — powiedziała Alexis Nungaray.

