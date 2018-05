Belgia: Awaria w elektrowni atomowej

Przyczyną awarii miało być uszkodzenie obiegu wody. Operator elektrowni twierdzi, że nie ma żadnego poważnego zagrożenia dla bezpieczeństwa i zapewnia, że na awarii nie ucierpi ani środowisko naturalne, ani ludność cywilna. Narażeni są jednak pracownicy placówki. Ze względu na promieniowanie nie mogą przebywać w miejscu awarii przez dłuższy czas. Belgijski Urząd Nadzoru Elektrowni Jądrowych przekonuje, że wyciek jaki nastąpił, jest "minimalny".

Do awarii doszło 23 kwietnia, ale władze dopiero teraz zdecydowały się podać tę informację do publicznych wiadomości. Początkowo twierdzono, że reaktor jest wyłączony ze względu na planowany od dawna remont. Dopiero z czasem wyjawiono, że doszło do awarii. Wiadomo, że reaktor pozostanie wyłączony co najmniej do 1 października.

Uszkodzony reaktor ma ponad 40 lat.