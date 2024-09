Zełenski szykuje propozycję dla Putina. Plan ma trzy punkty

Do listopada Ukraina ma przygotować plan pokojowy. – To podstawa do rozmów z Rosją: w dowolnej formie, z którymkolwiek z jej przedstawicieli – przekazał Wołodymyr Zełenski.

Zełenski stwierdził w rozmowie z dziennikarzem, że "bez obu stron nie będzie zakończenia wojny". – Tak jak zapowiadałem: plan pokojowy będzie gotowy do początku listopada. To będzie podstawa do rozmów z Rosją: w dowolnej formie, z kimkolwiek z tamtej strony – dodał ukraiński prezydent. Póki co Kijów miał opracować trzy punkty rzeczonego planu jednak Zełenski nie zdradził szczegółów. Zełenski ten wstępny plan chce zaprezentować trzem osobom: prezydentowi Joe Bidenowi, Kamali Harris oraz Donaldowi Trumpowi. – Plan zawiera decyzje, które będą musiały zostać podjęte od października do grudnia. Bardzo byśmy tego chcieli. Wtedy wierzymy, że plan zadziała – mówił. Propozycja Sikorskiego ws. Krymu Radosław Sikorski w ostatnim czasie uczestniczył w konferencji Jałtańskiej Strategii Europejskiej w Kijowie. Według ukraińskich mediów, w trakcie jednej z dyskusji zaproponował rozwiązanie dotyczące okupowanego przez Rosję Krymu. – Krym jest ważny symbolicznie dla Rosji, zwłaszcza dla Putina, ale dla Ukrainy ma znaczenie strategiczne. Nie wyobrażam sobie, jak można osiągnąć pokój bez demilitaryzacji Krymu – miał powiedzieć Sikorski w poniedziałek w Kijowie. Według ukraińskich mediów szef polskiej dyplomacji zaproponował objęcie okupowanego przez Rosję półwyspu mandatem ONZ z misją przygotowania "uczciwego referendum", ale po sprawdzeniu, "kim są legalni mieszkańcy". – I moglibyśmy to odłożyć o 20 lat – dodawał. Plan pokojowy Scholza Włoska gazeta "La Repubblica" poinformowało, że kanclerz Niemiec Olaf Scholz przygotowuje plan zakończenia konfliktu zbrojnego na Ukrainie, który nie wyklucza przekazania Rosji części okupowanych terytoriów ukraińskich. Cytowane w publikacji źródło w niemieckim rządzie przekazało włoskim dziennikarzom, że Scholz chce przejść do historii jako "kanclerz pokoju" i zagrać ukraińską kartą", aby umocnić swoją pozycję po porażce w wyborach regionalnych i europejskich.

