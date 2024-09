Lisicki: Trump namówił Putina do wojny? Cejrowski: Kłamstwo to natura Harris

W trakcie debaty prezydenckiej w USA Kamala Harris twierdziła, że gdyby Donald Trump był prezydentem w 2022 r., Kijów byłby już zajęty przez Rosjan, a Putin spoglądałby na resztę Europy, zaczynając od Polski. Zasugerowała też, że Republikanin oddałby Polskę za przysługę i chciała, żeby powiedział to Polakom żyjącym w Pensylwanii, gdzie odbywała się debata.

Trump powtórzył natomiast, że gdyby był prezydentem, Putin w żadnym wypadku nie odważyłby się uderzyć na Ukrainę. Przypomniał też wielokrotnie przedstawiane stanowisko, że chce, aby wojna wreszcie się skończyła, a ludzie przestali ginąć. Podkreślił, że Rosja jest mocarstwem atomowym i przestrzegł przed scenariuszem wojny światowej.

Lisicki i Cejrowski komentują

W najnowszym odcinku programu "Antysystem", który miał swoją premierę w środę, Paweł Lisicki i Wojciech Cejrowski poruszyli m.in. temat spotu Kamali Harris. – Chciałbym poruszyć wątek, który mnie uderzył w szczególny sposób. Chodzi o reklamówkę, którą wypuścił sztab Kamali Harris po debacie z Donaldem Trumpem. Jednym z tematów debaty była wojna na Ukrainie i to, jak Harris dociskała Trumpa, że powinien się jednoznacznie opowiedzieć, że jest za zwycięstwem Ukrainy. Ten wątek został wykorzystany w tym klipie i naprawdę, różne kłamstwa polityków już widziałem, ale to, co odstawiła Kamala Harris i jej sztab, to rzeczywiście przekracza ludzkie wyobrażenie – mówił Paweł Lisicki.

– Mówię o tym dlatego, że pojawia się tam Polska i to nie tylko współczesna, ale i ze średniowiecza, a mianowicie z 1240 roku, a ściśle mówiąc Kraków. Jest fragment mówiący, że trębacz w Krakowie zatrąbił i ostrzegł przed nadciągającą nawałą ze Wschodu. Następna sekwencja mówi o tym, że Donald Trump namówił Putina do ataku na Polskę, a trzeci fragment, że Kamala Harris widzi tych trębaczy polskich i ukraińskich i ona powstrzyma natarcie rosyjskie na świat Zachodu. To nieprawdopodobne poplątanie i pomieszanie wszystkiego ze wszystkim. To jest chore – dodawał red. naczelny "Do Rzeczy".

– I to jak precyzyjnie! Trump miał namówić Putina, żeby nie atakował za jego kadencji, ale jak przyjdzie Biden, więc chyba taki głupi ma być Putin. Czemu ten głupi Putin nie zrobił tego za Trumpa? Jakby się pan logiką posługiwał, to by pan wiedział, że to grubymi nićmi szyte. To reklamówka dla Polaków w Pensylwanii. Oni głosują na Demokratów, bo oni proponują zasiłki, programy, albo stanowiska. Ci wyborcy myślą w ten sposób. Dostarczy im też usprawiedliwienia, że Trump by ich sprzedał – tłumaczył Wojciech Cejrowski.

Zwiastun 91. odc. programu "Antysystem". Całość dostępna dla Subskrybentów.