Trwają przygotowania do spotkania Trumpa z Zełenskim

W USA zapadło zdecydowane rozstrzygnięcie. 20 stycznia 2025 na prezydenta Stanów Zjednoczonych zaprzysiężony zostanie Donald Trump. Jeszcze zanim do tego dojdzie, może dość do spotkania prezydenta elekta z prezydentami Władimirem Putinem i Wołodymyrem Zełenskim.

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiga potwierdził właśnie, że trwają przygotowania do zorganizowania spotkania prezydenta elekta Donalda Trumpa i prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

Przygotowania do spotkania Trump-Zełenski

Ukraiński polityk przypomniał, że Zełenski rozmawiał już ze zwycięzcą amerykańskich wyborów po ogłoszeniu wyników. – Rozmawiano o ewentualnych przyszłych kontaktach na poziomie liderów. I jak już informowałem. Zespół Wołodymyra Zełenskiego i zespół Donalda Trumpa rozpoczęły przygotowania do zorganizowania spotkania – oznajmił szef ukraińskiego MSZ.

Przypomnijmy, że Trump i Zełenski rozmawiali też pod koniec września podczas wizyty prezydenta Ukrainy w USA. Trump z szacunkiem i uznaniem wyraził się o Zełenskim i narodzie ukraińskim. – Dużym zaszczytem jest możliwość spotkania z panem – powiedział do Zełenskiego Trump. – Bardzo dużo pan przeszedł. Będziemy rozmawiać, zobaczymy, co jesteśmy w stanie stworzyć – zapewnił natomiast wówczas jeszcze kandydat Partii Republikańskiej na prezydenta USA.

Prezydent USA pomoże zakończyć wojnę?

Podczas kampanii wyborczej Donald Trump wielokrotnie zapewniał, że jeśli wygra wybory i wróci do Białego Domu, to będzie dążył do tego, żeby wojna rosyjsko-ukraińska dobiegła końca.

Mimo wielu spekulacji i analiz, szczegóły planu naturalnie nie są znane, ale według informacji prasowych Trump może chcieć od Zełenskiego rozpoczęcia negocjacji pokojowych z Kremlem pod groźbą odcięcia dostaw amerykańskiej broni, a Putinowi zagrozić zwiększeniem amerykańskiego wsparcia dla Kijowa.

Rozmowy pokojowe będą prawdopodobnie prowadzone w oparciu o istniejącą linię frontu i będą przewidywały ustanowienie strefy zdemilitaryzowanej.

