Exit poll: Irlandczycy za liberalizacją przepisów aborcyjnych

Ogłoszenie oficjalnych wyników referendum nastąpi prawdopodobnie w sobotę wieczorem. Według sondażu exit poll dla „Irish Times”, liberalizację prawa poparło 68 proc. uczestników referendum, a przeciw było 32 proc. głosujących.

Z kolei według drugiego sondażu exit poll dla irlandzkiej telewizji publicznej RTE, 69,4 proc. głosujących chciało liberalizacji prawa, a przeciwko opowiedziało się tylko 30,6 proc. przeciwników nowych przepisów.

Rządowa propozycja zmiany prawa ma zawierać możliwość przerwania ciąży do 12 tygodni od poczęcia bez podania powodu, po konsultacji z lekarzem. Zapisane ma również zostać prawo do aborcji do 24 tygodnia w przypadku poważnego zagrożenia życia lub zdrowia kobiety, a także poważnego uszkodzenia płodu, które może doprowadzić do jego śmierci przed lub wkrótce po narodzinach, a także nieograniczone czasowo prawo do przerwania ciąży w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia kobiety lub śmiertelnego uszkodzenia płodu.