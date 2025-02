Kongresmen Demokratów zaatakował Muska. Nagle wyjął jego zdjęcie

W środę Izba Reprezentantów USA pracowała nad uzasadnieniem drastycznych cięć budżetowych, zainicjowanych przez Departament Wydajności Państwa (DOGE), kierowany przez miliardera i bliskiego współpracownika prezydenta Donalda Trumpa Elona Muska.

Podczas posiedzenia komisji kongresmen Partii Demokratycznej Robert Garcia z Kalifornii, otwarcie przyznający się do swojej homoseksualnej orientacji, pokazał duże zdjęcie Elona Muska w smokingu, mówiąc, że jest to "zdjęcie penisa". Garcia grzmiał, że Demokraci nie powinni w żaden sposób współpracować z Partią Republikańską w Izbie Reprezentantów.

Garcia: Elon Musk jest dupkiem

W rozmowie ze stację CNN Garcia bronił swojego zachowania. – Cóż, on jest dupkiem – powiedział. Przekonywał, że Musk "szkodzi amerykańskiej opinii publicznej w ogromny sposób". Kongresmen stwierdził, że amerykańskie społeczeństwo chce, aby "prawdziwą bronią walczyć o demokrację i przyszłość kraju".

"Niektórzy Demokraci w Kongresie stosują coraz bardziej agresywną retorykę, aby zaprotestować przeciwko prezydentowi Donaldowi Trumpowi i Muskowi" – zauważył portal telewizji Fox News.

"USA zbankrutują". Musk ostrzega

Elon Musk złożył we wtorek wizytę w Białym Domu. Ostrzegał Stany Zjednoczone przed bankructwem. – Mamy 2 biliony dolarów deficytu i jeśli nic z tym deficytem nie zrobimy, kraj zbankrutuje. To naprawdę szokujące, że same odsetki od długu publicznego przekraczają budżet Departamentu Obrony – powiedział właściciel m.in. Tesli i platformy X.

Donald Trump podpisał rozporządzenie, które nakazuje wszystkim agencjom federalnym współpracę z zespołem Muska DOGE w celu ograniczania kosztów. Tekst aktu nie jest jawny, ale jak podaje serwis Semafor, dekret wskazuje na obowiązek przedstawienia wspólnie z DOGE "planów redukcji pracowników na dużą skalę”, a także ograniczenia zatrudniania pracowników tylko do "niezbędnych stanowisk".

