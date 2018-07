Trump: Do aneksji Krymu doszło za Obamy. Ja bym do tego nie dopuścił

Trump przyznał podczas konferencji prasowej, która miała miejsce po szczycie Sojuszu Północnoatlantyckiego, że nie wie, jak potoczą się losy Krymu, ale zaznaczył, że nie podoba mu się to, co się z nim stało.

– Na długo przed tym nim się tutaj znalazłem, prezydent Obama zezwolił, by do tego doszło [do aneksji Krymu - red.]. To się stało na jego warcie – mówił Donald Trump.

W najbliższy poniedziałek prezydent USA spotka się z Władimirem Putinem. Trump zapewnił, że podczas tego spotkania ma zamiar poruszyć kwestię Ukrainy.

