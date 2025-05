Stan zagrożenia

Badania sfinansowane przez UE, przeprowadzone przed dwoma laty w kilkunastu krajach Europy – nowych, starych i w Wielkiej Brytanii, a więc o różnych doświadczeniach z imigracją – przyniosły jednoznaczny wynik: nie ma żadnego dowodu, że napływ imigrantów pociąga za sobą wzrost przestępczości. „Rasizm rodzi się z niewiedzy” – podsumował je z przekonaniem ówczesny komisarz do spraw badań naukowych, Philippe Busquin.

Czy do takich wyników można podchodzić z pełnym zaufaniem? Są oparte na wymiernych danych, trudno więc zakładać, że celowo je zafałszowano. Jednak nie ma takiej tezy, której nie dałoby się uzasadnić, jak to pokazują kwestie klimatyczne. Diabeł tkwi więc w interpretacji.

Co najbardziej uderza, to jaskrawa rozbieżność między owymi wynikami a zwykłą, nienaukową obserwacją rzeczywistości. Zadają im kłam niemal codzienne doniesienia ze świata. Wynika z nich jasno, że to imigranci są sprawcami wielu przestępstw czy choćby tylko wykroczeń, poczynając od drobnych kradzieży i handlu narkotykami. Gdyby mieszkańcom krajów, które zmagają się z najazdem imigrantów, to nie przeszkadzało, partie antyimigranckie nie rosłyby tak szybko w siłę. We Włoszech, w Holandii i Szwecji już uczestniczą w rządach, choć dla establishmentu są nadal solą w oku, a kordon sanitarny, zwłaszcza we Francji i w Niemczech, działa jak zawsze.

Od dilerów do terrorystów

Napady na przechodniów, ataki nożowników, gwałty, strzelaniny na ulicach, porachunki wśród cudzoziemskich gangów, zamachy terrorystyczne – tradycyjne, z użyciem bomb i w nowym wydaniu z wykorzystaniem samochodów i ciężarówek... Sprawcy pochodzą z różnych części świata, od dalekiej Azji do północnej Afryki. Również z Europy – tej samej Europy, w której się wychowali albo znaleźli schronienie. Mieszkańcy Zachodu mają się z czym mierzyć.