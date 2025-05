Superszybki transport broni jądrowej. Udane testy platformy hipersonicznej

Departament Obrony Stanów Zjednoczonych poinformował o zakończeniu testów platformy Talon-A2. Próby zostały przeprowadzone w ramach projektu MACH-TB, którego celem jest opracowanie i testowanie technologii hipersonicznych na użytek amerykańskiego wojska. Informacja została opublikowana kilka miesięcy po udanych testach. System od Stratolaunch przekroczył prędkość Mach 5, a więc ok 5300 km/h (pięciokrotnej prędkości dźwięku) oraz udowodnił swoją zdolność do ponownego wykorzystania. Wnioski posłużą do opracowania nowej platformy, która powinna być gotowa do lotu pod koniec 2025 r.

Podczas marcowej próby Talon-A2 został wyniesiony przez samolot-matkę o nazwie "Roc". Znajdując się na pułapie ponad 6 tys. metrów odłączył się od nosiciela i uruchomił własny silnik Hadleya. Pozwoliło to osiągnąć platformie prędkość powyżej Mach 5, aby następnie poszybować z powrotem na Ziemię. Lądowanie nastąpiło w bazie Sił Kosmicznych USA Vandenberg w Kalifornii.

Technologie hipersoniczne dla armii

Misje w grudniu i marcu zostały przeprowadzone w ramach projektu MACH-TB zainicjowanego przez Departament Obrony USA. Jego celem jest opracowanie i testowanie technologii hipersonicznych na użytek amerykańskiego wojska. Głównym wykonawcą programu jest firma Leidos, która w 2023 r. zawarła kontrakt z firmą Stratolaunch na przeprowadzenie pięciu lotów platformy Talon-A. W programie biorą również udział inne podmioty z amerykańskiej branży kosmicznej, tj. Rocket Lab z systemem HASTE.

W marcu 2024 r. Stratolaunch przeprowadziło podobny test platformy hipersonicznej, wykorzystując jednak system Talon-A1. Jedną z różnić był brak wysuwanego podwozia, co wymusiło kontrolowane lądowanie na wodach Pacyfiku u wybrzeży Kalifornii.

Firma pracuje również nad nowszą wersją – Talon-A3, który jak podają amerykańskie media, powinien być gotowy do lotu już pod koniec 2025 r. W tym przypadku jednak nosicielem platformy będzie samolot Boeing 747-400. Firma nazywa maszynę "Spirit of Mojave".

