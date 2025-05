Stacja przypomniała, że Chiny nie toczyły żadnej większej wojny od ponad czterech dekad. Pod przywództwem Xi Jinpinga kraj szybko rozwija swoje siły zbrojne, inwestując w opracowywanie zaawansowanej broni i technologii.

Dziennikarze zauważyli, że Chiny od dawna nazywają Pakistan swoim "żelaznym bratem”. Według Sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem (SIPRI) w ciągu ostatnich pięciu lat 81 proc. broni importowanej przez Pakistan zostało wyprodukowanych w Chinach. CNN podaje, że Pekin dostarcza Pakistanowi nowoczesne myśliwce, rakiety, radary i systemy obrony powietrznej. Mogą one odegrać kluczową rolę w konflikcie z Indiami.

– To zmienia jakikolwiek konflikt między Indiami a Pakistanem w poligon doświadczalny dla chińskiej broni – powiedział reporterom Sajjan Gohel, dyrektor ds. bezpieczeństwa międzynarodowego w Asia-Pacific Foundation.

Chiny uzbrajają Pakistan

Ponadto, jak podkreślono w publikacji, armie Chin i Pakistanu prowadzą coraz bardziej złożone wspólne ćwiczenia w powietrzu, na morzu i na lądzie. W szczególności armie tych krajów przeprowadzają symulowane operacje bojowe, a nawet szkolenia z wymianami załóg.

– Lata wsparcia Pekinu dla Islamabadu – poprzez technologię, szkolenia, a teraz celowanie za pomocą sztucznej inteligencji – po cichu zmieniły równowagę taktyczną. To już nie jest tylko dwustronny konflikt – to spojrzenie na to, jak chiński eksport obronny zmienia regionalny system odstraszania – powiedział reporterom Craig Singleton, starszy pracownik naukowy amerykańskiej Fundacji Obrony Demokracji.

Pakistan twierdzi, iż podczas godzinnej bitwy zestrzelił pięć indyjskich myśliwców przy użyciu samolotu J-10C. Indie nie przyznały się do utraty maszyn, a Pakistan nie przedstawił jeszcze żadnych dowodów. Jednakże francuskie Ministerstwo Obrony mówi o stracie co najmniej jednego z najnowszych i najnowocześniejszych indyjskich samolotów wojskowych – myśliwca Rafale wyprodukowanego we Francji.

Jeśli te doniesienia się potwierdzą, będzie to oznaczać, że systemy uzbrojenia dostępne dla Pakistanu są co najmniej nowoczesne i adekwatne do tego, co oferuje Europa Zachodnia.

