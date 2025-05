Warmate na wojnie z Pakistanem. Polskie bezzałogowce kamikadze w akcji

Armia indyjska wykorzystuje różne typy amunicji krążącej podczas prowadzenia ataków na pozycje pakistańskiego wojska. W sieci pojawiło się dotychczas kilka materiałów przedstawiających szczątki kilku egzemplarzy polskiej produkcji amunicji krążącej, która w 2022 roku została zakupiona na rzecz sił zbrojnych Indii.

Warmate to polski produkt zaprojektowany przez WB Electronics jako broń precyzyjna. Sprawdza się on w działaniach specjalnych i wojnie hybrydowej. Jego głównym atutem jest zdolność do samodzielnego odnajdywania celu i eksplozji tuż nad nim.

Pakistańczycy donosili o zestrzeleniu co najmniej kilku polskich Warmate. Mieli tego dokonać zarówno kinetycznie, jak i przy wykorzystaniu systemów walki radioelektronicznej. Warmate są wykorzystywane bojowo na Ukrainie przeciwko wojskom rosyjskim. Swoje Warmate mają również na stanie siły zbrojne Turcji, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Gruzji, Polski oraz niebawem prawdopodobnie również Korei Południowej.

Chiny wspierają Pakistan

Według CNN, Chiny są głównym dostawcą broni do Pakistanu. Dlatego Pekin będzie zapewne uważnie monitorował sposób wykorzystania swojej broni w rzeczywistych warunkach bojowych. Stacja przypomniała, że Chiny nie toczyły żadnej większej wojny od ponad czterech dekad. Pod przywództwem Xi Jinpinga kraj szybko rozwija swoje siły zbrojne, inwestując w opracowywanie zaawansowanej broni i technologii.

Chiny od dawna nazywają Pakistan swoim "żelaznym bratem". Według Sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem (SIPRI) w ciągu ostatnich pięciu lat 81 proc. broni importowanej przez Pakistan zostało wyprodukowanych w Chinach. CNN podaje, że Pekin dostarcza Pakistanowi nowoczesne myśliwce, rakiety, radary i systemy obrony powietrznej. Mogą one odegrać kluczową rolę w konflikcie z Indiami.

