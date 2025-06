Imigrant z Senegalu rzucił się z nożem na sprzątacza. Zirytowała go dmuchawa do liści

Hiszpania jest jednym z państw Europy Zachodniej, który na co dzień mierzy się z katastrofalnymi konsekwencjami wieloletniej polityki władz wpuszczania na terytorium kraju imigrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu.

Hiszpania. Imigrant rzucił się z nożem na pracownika

Tym razem, lokalne media piszą o ataku dokonanym przez Senegalczyka w mieście Cambrils. Imigrant zaatakował 47-letniego sprzątacza ulic, raniąc go nożem w głowę i klatkę piersiową. Okoliczności zdarzenia nie są do końca wyjaśnione, ale wg. świadków Afrykanina zdenerwował hałas dmuchawy do liści.

Według policji w Cambrils, w momencie ataku ofiara, pracownik zatrudniony przez firmę sprzątającą obsługiwał dmuchawę do liści na zewnątrz budynku Apartaments Internacional. Świadkowie twierdzą, że napastnik, którego widziano, jak opuszczał kompleks apartamentowy chwilę wcześniej, rzucił się na pracownika po wyrażeniu irytacji hałasem.

Senegalczyk usłyszał zarzuty

Napastnik zbiegł z miejsca zdarzenia. W pościg za nim ruszył drugi pracownik, a chwilę później poszukiwania rozpoczęła zawiadomiona policja. Mężczyzna próbował ukryć się w mieszkaniu, które prawdopodobnie zajmowali najprawdopodobniej nielegalni imigranci, zajmujący się handlem rozmaitymi towarami wzdłuż wybrzeża Cambrils. Został zatrzymany przez policjantów.

Ofiara została przewieziona do szpitala z poważnymi obrażeniami i znaczną utratą krwi. Lekarze natychmiast udzielili jej pomocy. Stan zranionego mężczyzny jest stabilny i nie grozi mu bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. 38-letni Senegalczyk usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa.

