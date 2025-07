Słowenia może wyjść z NATO. Stanowcza deklaracja premiera

Premier Słowenii Robert Golob zapowiedział, że zorganizuje referendum konsultacyjne na temat dalszego członkostwa państwa w strukturach NATO. Jego zdaniem bowiem "są tylko dwa wyjścia". "Albo zostaniemy i zapłacimy składkę członkowską, albo opuścimy sojusz. Wszystko inne to populistyczne wprowadzanie obywateli w błąd" – napisał w mediach społecznościowych.

To odpowiedź na decyzję parlamentu, który przegłosował organizację referendum ws. zwiększenia wydatków na obronność. Sprawa dotyczy zobowiązania się Słowenii na szycie NATO w Hadze do zwiększenia wydatków PKB na obronność do 5 proc. do 2035 r. Partia Goloba była przeciwna, ale koalicjanci premiera poparli tutaj opozycję i wspólnie przegłosowali projekt.

Szczyt NATO w Hadze. Wydatki na obronność podniesione do 5 proc. PKB

Na ostatnim szczycie w Hadze przywódcy państw NATO zobowiązali się do tego, że będą inwestować 5 proc. PKB rocznie w podstawowe potrzeby obronne oraz wydatki związane z obronnością i bezpieczeństwem do 2035 r.

Szefowie państw i rządów potwierdzili również zobowiązanie wynikające z art. 5. Traktatu Waszyngtońskiego, który stanowi, że atak na jedno państwo członkowskie NATO to atak na cały Sojusz.

Nowy cel wydatkowy, który ma zostać osiągnięty w ciągu najbliższych 10 lat, oznacza skok o setki miliardów dolarów rocznie w stosunku do obecnego celu wynoszącego 2 proc. PKB, choć będzie mierzony inaczej.

Kraje zobowiązały się przeznaczyć 3,5 proc. PKB na podstawową obronę – taką jak wojska i broń – oraz 1,5 proc. na szersze środki obronne, takie jak cyberbezpieczeństwo, ochrona rurociągów i dostosowanie dróg i mostów do obsługi ciężkich pojazdów wojskowych.

