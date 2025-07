O skutkach upału

PIECZEŃ RZYMSKA | Stare włoskie powiedzenie głosi: „Pada. To przez ten złodziejski rząd!”. Z okazji wysokiej fali upałów (było 40 st. C i więcej) Italia z ust politycznej i intelektualnej czołówki postępowców dowiedziała się, że lejący się z nieba żar to wina rządu całej prawicy, włoskiej i światowej.

Zapewne na skutek udaru słonecznego superlewicowy redaktor naczelny popularnego portalu Fanpage Francesco Cancellato uraczył czytelników myślą tyle oryginalną, ile pokrętną. Nawiązał do wydanego niedawno przez rząd dekretu bezpieczeństwa (obowiązuje od 9 czerwca), który przewiduje ostre kary za chuligaństwo, zideologizowany wandalizm i blokowanie dróg. Przypomnijmy, że była to główna broń wyznawców boskiej Grety (Thunberg) w walce ze zmianami klimatycznymi. W Italii mówią o nich „gretyni”.