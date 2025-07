Niemcy nie przekażą Ukrainie swoich systemów Patriot. Oto dlaczego

Pistorius powiedział w rozmowie z "Financial Times", że Niemcy przekazały już Ukrainie trzy systemy Patriot z dwunastu, które były dostępne. Jak dodał, w kraju zostało tylko sześć baterii, dlatego więcej Kijów nie dostanie.

Minister argumentował, że kolejne dwa systemy przekazano do Polski, a co najmniej jeden z nich jest stale niedostępny ze względu na konserwację lub szkolenia. – To naprawdę za mało, zwłaszcza biorąc pod uwagę cele NATO, które musimy osiągnąć. Z pewnością nie możemy dać więcej – oświadczył.

Niemcy chcą kupić rakiety od USA i przekazać je Ukrainie

Dostawa systemów Patriot na Ukrainę ma być jednym z tematów wizyty Pistoriusa w Stanach Zjednoczonych, gdzie spotka się ze swoim amerykańskim odpowiednikiem Pete’em Hegsethem.

W zeszłym miesiącu Berlin złożył Waszyngtonowi propozycję dotyczącą zakupu od USA przez Niemcy dwóch wyrzutni Patriot dla Ukrainy.

W niedzielę prezydent Donald Trump poinformował, że Stany Zjednoczone wyślą na Ukrainę rakiety Patriot, za które zapłaci Unia Europejska.

Władze w Kijowie ciągle proszą zachodnich sojuszników o zwiększenie liczby systemów obrony powietrznej w celu ochrony krytycznej infrastruktury i obszarów cywilnych przed częstymi rosyjskimi atakami rakietowymi i dronów.

System Patriot

Patriot to mobilny system obrony przeciwrakietowej ziemia-powietrze opracowany przez firmę Raytheon. Przeznaczony jest do zwalczania załogowych i bezzałogowych statków powietrznych, w tym samolotów i helikopterów, a także pocisków rakietowych.

W ograniczonym zakresie służy także do zwalczania taktycznych pocisków balistycznych krótkiego i średniego zasięgu. Mobilność systemu zapewnia łatwy transport zarówno drogowy, jak też powietrzny.

Uważa się go za jeden z najnowocześniejszych systemów obrony powietrznej w arsenale USA. Jest on w użyciu od lat 80. XX wieku. Patrioty posiada 19 państw, w tym m.in. Stany Zjednoczone, Niemcy, Polska, Ukraina, Japonia, Katara, Arabia Saudyjska i Egipt.

