Po spadku poparcia i fali krytyki. Putin zapowiada złagodzenie niepopularnej reformy

Pierwotna wersja reformy zakładała wydłużenie wieku emerytalnego z 60 do 65 lat dla mężczyzn i z 55 do 63 lat dla kobiet. W związku z ogromną krytyką pod adresem władzy oraz licznymi protestami prezydent Rosji zdecydował się na jej delikatne złagodzenie. Swoją decyzję ogłosił w wygłoszonym dziś orędziu telewizyjnym.



Władimir Putin poinformował, że wiek emerytalny dla kobiet zostanie wydłużony nie do 63, a do 60 lat. Wiek emerytalny dla mężczyzn zostanie wydłużony zgodnie z reformą do 65 lat. Rosyjski przywódca tłumaczył, że zmiany te są niezbędne w związku z faktem, iż maleje populacja w wieku produkcyjnym.

Rosyjskie związki zawodowe sygnalizowały wcześniej, że Rosjanie żyją zbyt krótko, by mieć możliwość przejść na emeryturę. Z danych Światowej Organizacji Zdrowia wynika, że mężczyźni w tym kraju żyją średnio 66 lat. Z kolei średnia długość życia kobiet wynosi 77 lat.



Według sondażu państwowej agencji badania opinii publicznej VTsIOM, planowane zmiany w reformie emerytalnej doprowadziły do spadku poparcia dla Władimira Putina z 80 do 64 proc.

