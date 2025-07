Obama w kajdankach? Trump publikuje sfabrykowane nagranie

Nagranie przedstawia akcję agentów federalnych, którzy zakuwają byłego prezydenta w kajdanki i wyprowadzają z Białego Domu, aby przetransportować go do więzienia. Widzimy też zadowolonego Donalda Trumpa.

Trump publikuje klip AI z Obamą bez ostrzeżenia

Materiał, w znacznej części stworzony przez AI, został opublikowany przez amerykańskiego przywódcę na platformie społecznościowej Truth Social. Trump nie ostrzegł jednak odbiorców o tym, że nagranie jest tylko i wyłącznie wytworem sztucznej inteligencji.

W nagraniu wykorzystano prawdziwą wypowiedź Baracka Obamy, który powiedział, że "nikt, a w szczególności prezydent nie jest ponad prawem". W dalszej części można usłyszeć podobne wypowiedzi innych amerykańskich polityków, w tym byłego prezydenta Joe Bidena. Dopiero po tej sekwencji oglądamy akcję FBI i osadzenie Obamy, ubranego w pomarańczowy kombinezon, w więzieniu. Ten element jest już dziełem sztucznej inteligencji.

Można tylko domyślać się, że publikacja Trumpa jest odpowiedzią na zarzuty dotyczące rzekomych fałszerstw wyborczych, które wysuwano ostatnio wobec byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jak przypomina Polsat News, wcześniej głos w tej sprawie zabrała dyrektor Wywiadu Narodowego USA Tulsi Gabbard. Urzędniczka zaapelowała o przeprowadzenie postępowania dotyczące potencjalnego spisku w związku z wyborami, które odbyły się w 2016 roku.

Kłopoty zdrowotne Trumpa

W ostatnim czasie prezydent Stanów Zjednoczonych przeszedł badania lekarskie z powodu "lekkiego obrzęku” nóg i siniaków na jednej z rąk, przekazano w wydanym oświadczeniu.

Rzecznik Białego Domu Caroline Levitt poinformowała, że Donald Trump przeszedł kompleksowe badanie, w tym diagnostyczne badanie naczyń. Zdiagnozowano u niego chorobę, która często występuje u osób po 70. roku życia.

"Badanie wykazało, że 79-letni Trump cierpi na przewlekłą niewydolność żylną. Według Cleveland Clinic, schorzenie to występuje, gdy żyły w nogach nie są w stanie pompować krwi z powrotem do serca, co prowadzi do jej gromadzenia się" – czytamy w komunikacie. Levitt dodała, że u amerykańskiego przywódcy nie stwierdzono objawów zakrzepicy żył głębokich (czyli tworzenia się skrzepów krwi) ani choroby tętnic, która może objawiać się zablokowaniem żył.

